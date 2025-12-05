مدرسی: نتایج سفر رئیس قوه قضائیه به یزد برای مردم شفاف شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش مرکزی یزد، با اشاره به جریانات جاری در منطقه و کشور، بر نقش محوری اتحاد ملت در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

وی به راهبردهای شکست‌خورده ایالات متحده در مواجهه با ملت ایران اشاره و اظهار کرد: همان‌گونه که در مقاطع حساس تاریخی همچون آنچه در سرفصل جنگ ۱۲ روزه مطرح شد، اتحاد و همدلی مردم ایران مانع تحقق اهداف پلید آمریکایی‌ها شد، این همبستگی همچنان اصلی‌ترین سرمایه کشور در برابر توطئه‌های جدید است.

وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، اتحاد ملی، اتکا به دستاوردهای داخلی و مدیریت شرایط را از مؤلفه‌های کلیدی قدرت جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد بر اهمیت عنصر تقوا در تمام شئونات زندگی، حتی در نبرد با دشمن، تأکید کرد و افزود: یکی از وظایف اساسی مسلمانان، دفاع از دین در برابر حملاتی نظیر کتمان، پنهان‌سازی حقایق دینی است.

وی تحقق این مهم را مستلزم تبیین صحیح دین با زبان قابل فهم نسل جوان و عدم اعتماد به هر صدایی دانست.

آیت‌الله مدرسی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) به تهاجم فرهنگی غرب اشاره کرد و گفت: ترویج نیمه‌برهنگی در پوشش زنان توسط ساختارهای ورزشی بین‌المللی، نشانه‌ای از دشمنی شیطان‌صفتانی است که آمریکا در رأس آن‌ها قرار دارد و هدفشان به بردگی کشاندن زن و نادیده گرفتن کرامت اوست.

وی زیست عفیفانه را الگوی عملی برای حفظ کانون خانواده در برابر این هجمه‌های ویرانگر فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.

امام‌جمعه بخش مرکزی یزد به سفر اخیر رئیس محترم قوه قضائیه به استان یزد اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی نتایج آن شد.

آیت‌الله مدرسی بر ضرورت شفاف‌سازی کامل دستاوردهای این سفر برای افکار عمومی تأکید و تصریح کرد: لازم است میزان رضایتمندی مردم سنجیده شده و نقاط قوت و ضعف در ابعاد مختلف مدیریتی به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا اعتماد عمومی تقویت شود.