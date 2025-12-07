کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نتیجه همکاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و فراجا یزد، متهمی که با شگرد «وجود محموله ارزی کلان در خارج از کشور» و وعده سود چندصد برابری اقدام به کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای در اختیار قرار دادن حساب، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال مطالبه نموده است.

شاکی در اثر این فریب و با تهیه و جمع‌آوری مبلغ مذکور، وجوه را به حساب معرفی‌شده توسط متهم (متعلق به یک فروشنده عمده طلا و سکه در تهران) واریز نمود.

متهم بلافاصله پس از دریافت وجه، با ارتکاب پولشویی، تمامی وجوه را به ۵۷۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تبدیل و اموال را مخفی نمود. با تصمیم بازپرس پرونده، نیابت قضائی به تهران صادر شد و با اقدام مشترک مأموران فراجا یزد و پلیس تهران بزرگ، متهم در پایتخت دستگیر و به یزد منتقل گردید.

پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای یزد و تفهیم اتهامات «کلاهبرداری» و «پولشویی» به متهم، قرار تأمین کیفری متناسب صادر و متهم روانه زندان شد. متعاقباً پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادستانی یزد، برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان یزد ارسال گردید.

هشدار به شهروندان، از واریز هرگونه وجه به حساب‌های ناشناس تحت عناوین سرمایه‌گذاری ارزی، سود کلان تضمینی و مشابه آن جداً خودداری کنید و موارد مشکوک را فوراً به پلیس ۱۱۰ یا از طریق لینک ارتباط مردمی با پایداد در پیام‌رسان ایتا به دادستانی یزد اطلاع دهید.