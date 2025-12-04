  1. استانها
  2. قم
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

کامیون حامل ۱۰۹ کیلو تریاک در قم توقیف شد

قم- جانشین فرماندهی انتظامی قم از کشف ۱۰۹ کیلوگرم تریاک توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در محور سلفچگان خبر داد.

به گزارش خبرگراری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار کرد: در پیگیری‌های اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم مبنی بر حمل و جابجایی محموله مواد مخدر توسط یک قاچاقچی با استفاده از یک دستگاه کامیون از استان‌های جنوبی به مقصد استان‌های شمالی کشور و عبور از محور مواصلاتی قم، موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: سپس مأموران با هماهنگی مقام قضائی به محورهای مواصلاتی اعزام و در محور دلیجان-سلفچگان کامیون حامل بار قانونی مواد اولیه کاشی و سرامیک را شناسایی و متوقف کردند.

نصیری گفت: در بازرسی از این خودرو، ۱۰ بسته مواد مخدر از نوع تریاک به وزن ۱۰۹ کیلو و ۳۵۰ گرم کشف و متهم دستگیر شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی استان، تاکید کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی، اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت جامعه را خدشه دار کنند.

کد خبر 6677839

برچسب‌ها

