به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ عباس مبتکر اظهار کرد: در مسیر بجنورد به شیروان، یک دستگاه کامیون ایسوزو به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده، از مسیر اصلی منحرف و واژگون شد.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسان پلیس نشان می‌دهد که راننده بدون استراحت و با وجود خستگی، چندین ساعت متوالی رانندگی کرده بود که در نهایت منجر به این حادثه تلخ شد.

سرهنگ مبتکر ضمن ابراز تأسف از وقوع این سانحه، از رانندگان خواست تا با رعایت اصول ایمنی و توجه به استراحت کافی بین رانندگی‌ها از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند و یادآور شد: رانندگان باید پس از هر یک ساعت رانندگی، دست‌کم یک ربع استراحت کنند تا از خطرات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی پیشگیری شود.