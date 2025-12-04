۱۲۰۰ مداح در گرگان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی شریفی، ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه جامعه مداحان یکی از اثرگذارترین اقشار فرهنگی کشور است، اظهار کرد: در شهرستان گرگان حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ مداح شناختهشده داریم.
وی با اشاره به برگزاری ششمین دوره انتخابات کانون مداحان گفت: در این دوره ۹ نفر بهعنوان اعضای اصلی و دو نفر نیز بهعنوان عضو علیالبدل انتخاب شدند و از تیرماه تاکنون ۱۳ جلسه رسمی و چندین نشست غیررسمی در کانون برگزار شده که یکی از منظمترین دورههای فعالیت کانون محسوب میشود.
تشکیل هفت کمیته تخصصی
شریفی افزود: برای نخستینبار در این دوره، هفت کمیته تخصصی شامل کمیته آموزش و استعدادیابی، پایش و ارزیابی، رسانه و روابطعمومی، شناسایی و برنامهریزی، صیانت ستایشگری، فوقبرنامه و تجلیل از مداحان و همچنین کمیته مالی و پشتیبانی تشکیل شد و هر کمیته بهصورت تخصصی در حال فعالیت است.
وی با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت اساتید برجسته استان و کشور گفت: از مدرسان برجسته حوزه شعر آئینی، موسیقی مذهبی، مقتلخوانی و روضهخوانی دعوت شد و دورههای تخصصی متعددی برای آقایان، بانوان، نوجوانان و جوانان برگزار شده است.
رئیس کانون مداحان گرگان شاخصترین برنامه سال را برگزاری نشستهای تخصصی مداحان عنوان کرد و افزود: سه نشست تخصصی در غرب روستاهای گرگان، شرق روستاها و مرکز شهرستان پیشبینی شده است. نخستین نشست شامگاه جمعه، به مناسبت وفات حضرت امالبنین (س)، در امامزاده علیاکبر (ع) روستای ااسبومحله ویژه مداحان غرب گرگان برگزار میشود.
شریفی ادامه داد: نشست بخش شرق و نشست مرکز گرگان نیز تا پایان سال برگزار خواهد شد و هدف از این نشستها، ارتقای مهارتها، آموزشهای تخصصی و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی در حوزه مداحی است.
۳۴ برنامه فرهنگی تبلیغی در چند ماه اخیر
وی با اشاره به تدوین و اجرای ۳۴ برنامه فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی در کانون مداحان گفت: تمام برنامهها ذیل کمیتههای تخصصی تعریف شده و شاخصترین آنها در حوزههای آموزش، پایش، استعدادیابی، تجلیل از مداحان دوران دفاع مقدس، تکریم خانوادههای شهدا، برنامههای نوجوانان و جوانان و آموزشهای ویژه نونهالان انجام شده است.
شریفی با تأکید بر نقش اجتماعی مداحان افزود: جامعه مداحی تأثیر جدی در افکار عمومی دارد. همانطور که رهبر انقلاب نیز همواره بر شعر خوب، لحن خوب و صدای خوب تأکید کردهاند، یک بیت شعر میتواند جامعهای را متحول کند.
وی همچنین از احیای سنتهای قدیمی مداحی و همزمان توجه به برنامهریزی مدرن در این دوره خبر داد و گفت: هدف ما این است که مداحان گرگان با نگاه روزآمد، اما ریشهدار در سنت، فعالیت کنند.
