به گزارش خبرگزاری مهر، به همت نمایندگی بنیاد دِعبِلِ خُزاعی لرستان، طی مراسمی، با حضور حجت‌الاسلام مهدی قدرتی از مدیران ستادی سازمان تبلیغات اسلامی کشور، مسلم رضایی پور نماینده بنیاد دِعبِلِ خُزاعی لرستان، حجت یوسفیان دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان خرم‌آباد، حسینی (ع)، جمعی از قاریان، پیر غلامان حسینی (ع) مداحان و ستایشگران اهل‌بیت (ع) و خانواده‌های معظم شهدا و هیئت یا زهرا (س) شهرستان خرم‌آباد، با اهدای تقدیرنامه، حمایل ویژه خادمی حضرت سیدالشهدا (ع)، تندیس ویژه پیر غلامان حسینی (ع) و هدایایی معنوی، از مداح و پیر غلام حسینی (ع) «حاج عباسعلی مرادی» تقدیر به‌عمل‌آمده و از سال‌ها خدمات ایشان در حوزه مداحی و خادمی قرآن، عترت و مجالس مذهبی، تقدیر و تشکر به عمل‌آورده شد.

در این مراسم که در فضایی سراسر معنوی در محفل هیئت یا زهرا (س) مسجد امام رضا (ع) خرم‌آباد برگزار شد؛ مسلم رضایی پور نماینده بنیاد دِعبل خُزاعی و دبیر شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکل‌های دینی لرستان ضمن خیرمقدم به مدعوین، اظهار داشت: «حاج عباسعلی مرادی» علاوه بر روضه‌خوانی و مداحی در جلسات خانگی به‌صورت تبرعی، از معلمین قرآن بوده و با برگزاری جلسات ثابت در مسجد و جلسات سیار و خانگی آموزش قرآن کریم، شاگردان بسیاری تربیت‌کرده است.

در ادامه این برنامه؛ خطیب توانا و استاد حوزه و دانشگاه حجت‌الاسلام مهدی قدرتی از مدیران ستادی سازمان تبلیغات اسلامی کشور بعد از قدردانی از زحمات و خدمات بنیاد دعبل خزاعی، به تشریح ویژگی‌های پیر غلام حسینی (ع)، «حاج عباسعلی مرادی» پرداخت و از اخلاص، شجاعت، بصیرت، عدالت در گفتار و عمل و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و استمرار در خدمت به قرآن و عترت، به‌عنوان ابعاد شخصیتی وی، اشاره کرد و از استاد «حاج حسن‌رضا مرادی» قاری برجسته قرآن کریم، به‌عنوان برکت و ثمره عمر این پیر غلام حسینی (ع) نام برد.

در این مراسم سراسر معنوی، صوت زیبا و دلنشین قاری برجسته استان، استاد «حاج حسن‌رضا مرادی»، شعرخوانی شاعر آئینی دکتر «عبدالرضا پورمحمدی» و روضه‌خوانی مداح جوان کربلایی «وحید عالی‌پور» و نفس گرم پیر غلام حسینی (ع)، «حاج عباسعلی مرادی»، فضای مجلس را معطر به شمیم فاطمی کردند.

بنابراین گزارش، مداح و پیر غلام حسینی (ع)، «حاج عباسعلی مرادی» متولد ۱۳۱۴ هجری شمسی با بیش از ۹۰ سال سن، در روستای «تجره گله‌دار» از توابع بخش مرکزی خرم‌آباد متولد شده و در همان ایام نوجوانی شروع به مداحی و روضه‌خوانی و قرائت قرآن کرده است.

ایشان در دوران قبل از انقلاب اسلامی اقدام به تهیه و توزیع نوارهای سخنرانی امام راحل و عظیم الشان کرده و از یاران شهید محراب «آیت‌الله مدنی» بوده است.

این پیر غلام حسینی (ع) نودساله، توفیق حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و شرکت در عملیات بیت‌المقدس را داشته است و روضه‌خوانی در جلسات روضه‌های خانگی، برگزاری جلسات ثابت و خانگی قرآن کریم، مؤذنی در مسجد امام رضا (ع) و سال‌ها حضور و خادمی در جلسات مذهبی هیئت یا زهرا (س) و جلسات قرآن و نمازهای جماعت و جمعه، تا کنون از جمله فعالیت‌های ایشان است.