حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر حسن روحانی و مشاور وی سریع‌القلم، بیان کرد: این نوع تفکرات، نوعی فرافکنی است. سخنانی که حسن روحانی مطرح می‌کند برای رد گم‌کردن واقعیت‌هاست.

وی متذکر شد: حسن روحانی از ابتدای انقلاب دارای جایگاه‌های امنیتی بوده و همواره مسئولیت‌های امنیتی بر عهده داشته است؛ از جمله دبیری شورای عالی امنیت ملی. اگر بررسی کنیم، امنیتی‌ترین کابینه‌ها پس از انقلاب متعلق به دوره ریاست جمهوری او بوده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: حال فردی با چنین سوابقی ادعا می‌کند که نباید کشور را امنیتی کرد، بلکه باید آن را امن ساخت؛ در حالی که منظور او ایجاد فضای امن برای اجرای سیاست‌های خودش است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دوره‌ای که زمام امور اجرایی کشور در دست حسن روحانی بود، کشور در بالاترین سطح و حالت امنیتی قرار داشت. در مقابل، کابینه‌هایی که پیش و پس از وی بر سر کار آمدند، به اندازه کابینه وی امنیتی نبودند.

روانبخش ادامه داد: روحانی امنیتی‌ترین کابینه را داشته، اما امروز سخن از فضای امن برای اجرای سیاست‌های غلط دوره خود می‌گوید؛ سیاست‌هایی که جامعه قطعاً آن‌ها را نمی‌پذیرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، به اظهارات سریع‌القلم، اشاره کرد و گفت: دیدگاه‌های وی برگرفته از همان سیاست‌های غلط غرب‌گرایانه آنان است. این نوع تفکرات برای توده‌های مردم ارزش قائل نیست و نظام ارباب‌–رعیتی را می‌پسندد. ریشه این نگاه، تفکر اشرافی‌گری است؛ تفکری که می‌خواهد گروهی حاکم باشند و مردم محکوم و رعیت و امکانات کشور در اختیار طبقه خودشان قرار گیرد، زیرا خود را دارای سطح یا به‌اصطلاح ژن برتر می‌دانند.

وی ادامه داد: بر همین اساس است که آنان، مردم را تحقیر می‌کنند. با سیاست‌های غلط خود، اکثریت جامعه را زیر خط فقر بردند و امروز مدعی‌اند مردم چیزی نمی‌فهمند و به درد نمی‌خورند و طبقه متوسط به بالا باید بر آنان حاکم باشد. در حالی که مردم انقلاب نکردند تا اشراف و طبقه مرفه حاکم شوند؛ مردم انقلاب کردند تا طبقات محروم و پابرهنه به جایگاه مدیریت کشور برسند.

روانبخش تأکید کرد: هر زمان که پابرهنه‌ها بر سر کار آمده‌اند، وضعیت کشور بهتر بوده است. مثال روشن آن، شهید رئیسی است که خود از طبقه محروم و یک کودک یتیم بود و سیاست مسکن ملی را احیا و جدی کرد، در مقابل، حسن روحانی که خود از طبقه پابرهنه نبود، پروژه مسکن مهر را به طور کامل تعطیل کرد.