۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

تذکر ۶۰ نماینده؛ از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری شود

جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی، بر لزوم جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی به شرح زیر قرائت شد:

تذکر عبدالجلال ایری و ۳۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص لزوم توزیع منابع و امکانات و ماشین آلات بر مبنای شاخص بین استان‌ها

تذکر علی اکبر علیزاده و ۶۱ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت رسیدگی به امکانات رفاهی بهداشتی و نمازخانه در مراکز خدماتی بین راهی

تذکر احمد راستینه و ۵۹ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و تمرکز بر حل ریشه‌ای مسئله

تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص لزوم جلوگیری از افزایش قیمت کالای اساسی و تمرکز برای حل ریشه‌ای جهش‌های تورمی

تذکر احمد مرادی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم برنامه ریزی مناسب برای سهولت تردد در خاک ایران و عراق در ایام اربعین

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی به وزیر کار در خصوص لزوم حمایت بیمه‌ای از رانندگان فعال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای

تذکر احمد راستینه به وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی در خصوص ضرورت تذکر به رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران در خصوص مواضع وی درباره سگ‌گردانی

تذکر محمود طاهری و ۳۲ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم افزایش توجه به مطالعه و اجرای طرح‌های آبخیزداری

تذکر شهین جهانگیری به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت بلیط هواپیما و برخورد با خطوط هوایی متخلف

تذکر حبیب قاسمی و تعدادی از نمایندگان به وزیر امور خارجه در خصوص ضرورت رعایت قانون در ورود کارشناسان آژانس به کشور

تذکر محمدرضا صباغیان و ۵۰ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم نظارت دقیق در انجام تعهدات خدمات پس از فروش توسط خودروسازان داخلی

زهرا علیدادی

