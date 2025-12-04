به گزارش خبرگزاری مهر، صالح امین‌پور ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با بخشدار، اعضای شورای اسلامی شهر سنته و نماینده دهیاران این بخش با اشاره به لزوم تسریع در جذب و هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی توسط دهیاران اظهار کرد: اقدامات مجموعه مدیریت محلی در سنته در حوزه بهسازی معابر، قابل تقدیر و امیدآفرین است و زمینه‌ساز تداوم روند توسعه روستایی و شهری خواهد بود.

وی دهیاران را مدیران اجرایی روستاها دانست و گفت: استفاده از ظرفیت بنیاد برکت و بنیاد علوی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا می‌تواند تحول چشمگیری در رونق اقتصادی و کارآفرینی روستاهای بخش ایجاد کند.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری سقز همچنین خواستار راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره آواها و نواهای محلی سنته شد و از فعال‌سازی مجدد کمیسیون ماده ۹۹ برای تسهیل امور عمرانی و توسعه روستاها خبر داد. ‌