  1. استانها
  2. کردستان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

امین‌پور: ۹۵ درصد معابر شهر سنته بهسازی شد

امین‌پور: ۹۵ درصد معابر شهر سنته بهسازی شد

سقز – سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه سقز گفت: با تلاش شوراها، دهیاران و شهرداری، ۹۵ درصد معابر شهر سنته بهسازی شده و روند توسعه در این منطقه با شتاب ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صالح امین‌پور ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با بخشدار، اعضای شورای اسلامی شهر سنته و نماینده دهیاران این بخش با اشاره به لزوم تسریع در جذب و هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی توسط دهیاران اظهار کرد: اقدامات مجموعه مدیریت محلی در سنته در حوزه بهسازی معابر، قابل تقدیر و امیدآفرین است و زمینه‌ساز تداوم روند توسعه روستایی و شهری خواهد بود.

وی دهیاران را مدیران اجرایی روستاها دانست و گفت: استفاده از ظرفیت بنیاد برکت و بنیاد علوی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا می‌تواند تحول چشمگیری در رونق اقتصادی و کارآفرینی روستاهای بخش ایجاد کند.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری سقز همچنین خواستار راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره آواها و نواهای محلی سنته شد و از فعال‌سازی مجدد کمیسیون ماده ۹۹ برای تسهیل امور عمرانی و توسعه روستاها خبر داد.

کد خبر 6677883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها