۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

گرشاسبی: اعتبار اجرای سازه‌های جدید آبخیزداری دیلم اختصاص یافت

بوشهر- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت:حدود ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبارات استانی و ۲۰ میلیارد تومان اعتبارات ملی برای اجرای سازه های جدید آبخیزداری دیلم اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه بند رسوب‌گیر بالادست سد دره امیری شهرستان دیلم با اشاره به اهمیت کنترل رسوبات و حفاظت خاک، اظهار کرد: این پروژه با هدف افزایش طول عمر سازه اصلی پایین‌دست اجرا شده و عملیات آن در سرشاخه‌های حوزه به مساحت ۱۵ هزار هکتار آغاز شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر افزود: برای اجرای سازه‌های جدید، توسعه پوشش گیاهی و اجرای سایر پروژه‌ها، امسال حدود ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از اعتبارات استانی و ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی در قالب ردیف محرومیت‌زدایی برای شهرستان دیلم اختصاص یافته است.

