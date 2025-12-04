به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه بند رسوب‌گیر بالادست سد دره امیری شهرستان دیلم با اشاره به اهمیت کنترل رسوبات و حفاظت خاک، اظهار کرد: این پروژه با هدف افزایش طول عمر سازه اصلی پایین‌دست اجرا شده و عملیات آن در سرشاخه‌های حوزه به مساحت ۱۵ هزار هکتار آغاز شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر افزود: برای اجرای سازه‌های جدید، توسعه پوشش گیاهی و اجرای سایر پروژه‌ها، امسال حدود ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از اعتبارات استانی و ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی در قالب ردیف محرومیت‌زدایی برای شهرستان دیلم اختصاص یافته است.