به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان زندی‌نیا اظهار کرد: با توجه به ضرورت به‌روزرسانی تخصیص بودجه‌ها بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای شهر و نیاز مبرم برخی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، لایحه شهرداری مبنی بر جابجایی ردیف‌های اعتباری با هدف هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های دارای بیشترین بازدهی، به تصویب رسید.

زندی‌نیا افزود: ردیف‌های اعتباری جدید برای پروژه‌هایی نظیر آسفالت کوچه‌ها و معابر سطح شهر (با اولویت معابری که زیرسازی آن‌ها تکمیل شده است)، جابجایی تیرهای برق خیابان‌های شهدای توحید، ریشهر و صفوی در راستای تعریض این شریان‌ها، بهسازی و احداث میدان شهید گرد، احداث زمین چمن مصنوعی در شهرک نیایش و بهسازی پارک‌های ساحلی اختصاص یافته است.

وی تأکید کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از هدررفت منابع و تمرکز بر اتمام پروژه‌هایی صورت گرفت که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیرگذار هستند.

سخنگوی شورا با اشاره به مشکلات مکان فعلی در تقاطع شهید رئیسی که کاربری فضای سبز دارد، بیان کرد: این محل که موقت بوده به دلیل تداخل با ترافیک شهری، کمبود فضای انتظار و دسترسی نامناسب، نیازمند بازنگری جدی بود، به ویژه آنکه شهرداری در حال ساماندهی این نقطه جهت بهسازی ورودی شهر است.

زندی‌نیا تصریح کرد: در راستای خدمات‌رسانی بهتر به مسافران، و تأمین مکان مناسب برای رانندگان، دو نقطه جایگزین مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر شد در نشست تخصصی هفته آتی با حضور نمایندگان شهرداری و اداره کل راهداری، جانمایی جدید ایستگاه تاکسی‌های برون‌شهری نهایی شود.