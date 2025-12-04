به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد ظهر پنجشنبه در مراسم یادبود شهدا در آبدان با اشاره به تقدیم ۲۰۰ هزار شهید در دوران دفاع مقدس، گفت: مسئولان باید برای رفع مشکلات مردم تلاش خود را افزایش دهند و جامعه اسلامی نیز باید زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر عج باشد.

وی با اشاره به محتوای وصیت‌نامه‌های شهدا افزود: همه شهیدان بر پیروی از ولایت و حمایت از راه امام تاکید کرده‌اند.

امام جمعه عالیشهر همچنین با اشاره به تحولات جنگ ۱۲ روزه، گفت مردم با همدلی و همراهی برای سربلندی انقلاب ایستادند و دشمنان با وجود برنامه‌ریزی طولانی‌مدت به اهداف خود نرسیدند.

این مراسم با مرثیه‌خوانی الوندی مداح اهل بیت در تجلیل از مقام شهدا و حضرت ام‌البنین پایان یافت.