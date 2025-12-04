  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

تاکید امام جمعه عالی‌شهر بر رسیدگی به مطالبات مردم

بوشهر- امام جمعه عالی‌شهر بر تداوم مسیر شهدا و رسیدگی به مطالبات مردم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد ظهر پنجشنبه در مراسم یادبود شهدا در آبدان با اشاره به تقدیم ۲۰۰ هزار شهید در دوران دفاع مقدس، گفت: مسئولان باید برای رفع مشکلات مردم تلاش خود را افزایش دهند و جامعه اسلامی نیز باید زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر عج باشد.

وی با اشاره به محتوای وصیت‌نامه‌های شهدا افزود: همه شهیدان بر پیروی از ولایت و حمایت از راه امام تاکید کرده‌اند.

امام جمعه عالیشهر همچنین با اشاره به تحولات جنگ ۱۲ روزه، گفت مردم با همدلی و همراهی برای سربلندی انقلاب ایستادند و دشمنان با وجود برنامه‌ریزی طولانی‌مدت به اهداف خود نرسیدند.

این مراسم با مرثیه‌خوانی الوندی مداح اهل بیت در تجلیل از مقام شهدا و حضرت ام‌البنین پایان یافت.

