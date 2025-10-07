هشدار نسبت به تحرکات عناصر موساد در اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، رفیق الصالحی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که استقرار عناصر سرویس جاسوسی موساد داخل اقلیم کردستان عراق نقض آشکار قوانین این کشور است.

وی افزود: بر اساس قوانین عراق، هر گونه همکاری یا عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی جرم محسوب می شود.

الصالحی تصریح کرد: مسئولان اقلیم کردستان به قوانین عراق پایبند نیستند و مانند یک دولت مستقل عمل می کنند.

وی از دولت بغداد خواست برای توقف این تحرکات جاسوسی که تهدید مستقیمی علیه حاکمیت ملی عراق به شمار می رود فورا وارد عمل شود. الصالحی اضافه کرد: اقلیم کردستان عراق به محلی برای اجرای فعالیت های جاسوسی مشکوک علیه امنیت و حاکمیت این کشور تبدیل شده است.