به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، پیمان ایمانی در بازدید از طرح توسعه میدان خارتنگ، ایستگاه تقویت فشار هما، مرکز تفکیک تابناک و چاههای میدان شانول اظهار کرد: با همت و تلاش شبانهروزی کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بهویژه در واحدهای فنی و عملیاتی و انجام بهموقع تعمیرات اساسی، این شرکت بار دیگر نقش مهم خود را در تضمین امنیت و آرامش کشور از طریق تأمین پایدار سوخت زمستانی بهخوبی ایفا کرده است.
وی افزود: این شرکت توانست در نیمه نخست امسال تعهدات خود در بخش تولید گاز، همچنین ذخیرهسازی گاز در مخازن شوریجه و سراجه را با موفقیت به انجام برساند و با برنامهریزی میانمدت و بلندمدت، برای تحقق کامل برنامههای تکلیفی تلاش مضاعفی داشته باشد.
براساس این گزارش، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در فصل زمستان با تولید معادل ۲۵ درصد کل گاز تولیدی کشور، نقشی بهسزایی و راهبردی در تأمین پایدار سوخت زمستانی ایفا میکند.
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