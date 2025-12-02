ناترازی کنترل نشود وارد کننده حامل های انرژی می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، امید شاکری، معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری در همایش ارائه مدلهای سرمایه گذرای پروژه احداث نیروگاههای خورشیدی در صنعت نفت گفت: گذار انرژی به معنای استفاده از انرژیهای پاک است که تبعات زیست محیطی کمتری داشته باشد با وجود رشد انرژیهای تجدید پذیر انرژیهای فسیلی نیز رشد داشتهاند.
وی ادامه داد: در تمام بخشها افزایش مصرف گاز داشتهایم که این مدل سیاست گذرای با پیش فرض اینکه گاز تمام نشانی است بنا شده است و یک غفلت تاریخی برای تنوع منابع انرژی شده است.
شاکری ادامه داد: از سال ۹۱ مصرف کار نیروگاهها ۶۳ میلیارد متر مکعب بوده است که در یک دهه به ۹۴ میلیارد متر مکعب رسیده است.
معاون وزیر نفت خاطر نشان کرد: روند رشد گاز به گونهای بوده که با وجود افزایش تولید افزایش مصرف هم داشتهایم و گازی که باید به مخازن نفتی تزریق میشد به دلیل عدم کنترل رشد مصرف صرف جای دیگری شده است.
وی تاکید کرد: سبد انرژی برق در جهان ۶۰ درصد مربوط به انرژی فسیلی است اما درکشورما ۹۲ درصد بوده که در دولت چهاردهم به بهینه سازی انرژی و توسعه تجدید پذیر ها توجه شده و پیگیری میشود.
به گفته وی در سالهای آینده میدان گازی پارس جنوبی که ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین میکند با افت فشار مواجه میشود.
این مقام مسئول اضافه کرد: در صورتی که ناترازی کنترل نشود مجبوریم بودجه توسعه کشور را صرف واردات حاملهای انرژی کنیم.
شاکری تاکید کرد: وزارت نفت وشرکت های تابعه برنامه دارد گامهای مؤثری برای توسعه انرژیهای خورشیدی و کاهش وابستگی به انرژیهای فسیلی بردارد.
وی ادامه داد: در سالهای آینده میدان گازی پارس جنوبی که ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین میکند، با افت فشار روبهرو میشود؛ وزیر نفت تاکید دارد پروژه فشارافزایی پارس جنوبی از نان شب واجبتر است.
شاکری اعلام کرد: ناترازی گاز در پیک سرمای امسال بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز بوده است.
معاون وزیر نفت اضافه کرد: اگر ناترازی کنترل نشود، باید منابعی را که باید صرف توسعه و معیشت شود، به واردات انرژی اختصاص دهیم. بسیاری از کارخانههایی که مجوز گرفتهاند، در آینده با مشکل تأمین انرژی مواجه میشوند.
وی درباره انتقاد مردم نسبت به مصرف نفتکوره در نیروگاهها گفت: مصرف سوخت مایع نتیجه عدم تحقق راندمان تعیینشده است. اگر نیروگاهها به راندمان ۴۵ درصدی قانون میرسیدند، نیازی به نفتکوره نبود.
شاکری چهار علت اصلی ناترازی را برشمرد و اذعان داشت: نبود تنوع در سبد انرژی، نبود سیاستگذاری هماهنگ برای برق و گاز، ضعف در بهینهسازی مصرف و فقدان اصلاح تعرفهها و نبود انگیزه برای کاهش مصرف چهار عامل مؤثر در این زمینه هستند.
به گفته شاکری روند تولید، مدیریت، قیمت و مصرف انرژی چرخدندههای متصل به هم هستند؛ اگر یک چرخ متوقف باشد، بقیه نمیچرخند.
به گفته معاون وزیر نفت، در قوانین کشور، تولید ۱۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی هدف گذاری شده اما برنامه دولت بیش از این عدد است به طوری که براساس قانون جهش تولید، صنایع باید سالانه یک درصد از مصرف خود را از محل انرژی خورشیدی تأمین کنند تا به پنج درصد برسند.
شاکری در خاتمه اضافه کرد: برای مجموعه وزارت نفت، این هدف معادل ۱۴۰ مگاوات است و برنامه ریزی ها در این زمینه آغاز شده است.
