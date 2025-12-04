به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با دختر سرلشکر شهید حسین سلامی، با اشاره به جایگاه رفیع زن در فرهنگ اسلامی گفت: جامعه اسلامی دارای گنجینه‌ای غنی از الگوهای زنانه است که از صدر اسلام تا امروز بر تارک تاریخ می‌درخشند و باید توجه بیشتری به آنان شود.



وی افزود: در سیره بانوانی چون حضرت خدیجه (س)، حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و دیگر بانوانی که قرآن کریم از آنان یاد کرده، درس‌های فراوانی برای هدایت نسل امروز نهفته است و لازم است این ذخایر معنوی بیش از گذشته در معرض معرفی قرار گیرند.



وی با تأکید بر اینکه در معرفی این سرمایه‌های فرهنگی کوتاهی‌هایی صورت گرفته گفت: با وجود داشته‌های ارزشمند، در معرفی ظرفیت عظیم زن مسلمان ایرانی به جهان آن‌گونه که شایسته است عمل نکرده‌ایم و باید این خلأ را با رویکردهای دقیق فرهنگی و رسانه‌ای جبران کرد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تحولات اخیر منطقه اشاره کرد و ادامه داد: دشمن که در جنگ ۱۲ روزه اخیر ناکام ماند، امروز تمام توان رسانه‌ای و روانی خود را برای ضربه‌زدن به انسجام ملت ایران به کار گرفته و می‌کوشد هر نوع اختلاف و صدایی از درون را دستاویز ایجاد تزلزل ملی قرار دهد.



آیت‌الله حسینی بوشهری تصریح کرد: چون دشمن در میدان جنگ نظامی پیروز نشد، اکنون جنگ تبلیغاتی و هجمه فرهنگی را در پیش گرفته است و یکی از اصلی‌ترین اهداف او، زنان ایران اسلامی هستند؛ چراکه با زدودن حیا و عفت از جامعه، می‌تواند بنیان خانواده و هویت دینی را هدف قرار دهد.



وی با بیان ضرورت تبیین الگوی زن مسلمان ایرانی گفت: باید با اتکا به منطق قرآن و معارف اسلام، الگوی زن مسلمان را به جامعه ارائه کنیم و نومیدی دشمن از این مسیر را رقم بزنیم.



وی اضافه کرد: جهاد فرهنگی طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب از شئون جهاد کبیر است و فعالان این عرصه باید استوار و منطقی به تشریح و نشر الگوی زن مسلمان بپردازند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به اهمیت تحقق احکام ناب اسلامی در جامعه اظهار داشت: لازم است حلال الهی تقویت شود و حرام الهی از جامعه رخت بربندد و این مهم جز با پیروی از فرامین امامین انقلاب و تلاش برای اجرای احکام نورانی اسلام محقق نخواهد شد.



وی افزود: زنان فعال در ستاد ملی گرامیداشت مقام زن و مادر باید با الگو قرار دادن حضرت زهرا (س)، در میدان جهاد تبیین حضوری پرقدرت داشته باشند و همان‌گونه که آن حضرت در سخت‌ترین شرایط تاریخ اسلام ایستادگی کرد، امروز نیز زنان مسلمان باید پرچمدار معرفت و معنویت باشند.