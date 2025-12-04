به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با دختر سرلشکر شهید حسین سلامی، با اشاره به جایگاه رفیع زن در فرهنگ اسلامی گفت: جامعه اسلامی دارای گنجینهای غنی از الگوهای زنانه است که از صدر اسلام تا امروز بر تارک تاریخ میدرخشند و باید توجه بیشتری به آنان شود.
وی افزود: در سیره بانوانی چون حضرت خدیجه (س)، حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و دیگر بانوانی که قرآن کریم از آنان یاد کرده، درسهای فراوانی برای هدایت نسل امروز نهفته است و لازم است این ذخایر معنوی بیش از گذشته در معرض معرفی قرار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه در معرفی این سرمایههای فرهنگی کوتاهیهایی صورت گرفته گفت: با وجود داشتههای ارزشمند، در معرفی ظرفیت عظیم زن مسلمان ایرانی به جهان آنگونه که شایسته است عمل نکردهایم و باید این خلأ را با رویکردهای دقیق فرهنگی و رسانهای جبران کرد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تحولات اخیر منطقه اشاره کرد و ادامه داد: دشمن که در جنگ ۱۲ روزه اخیر ناکام ماند، امروز تمام توان رسانهای و روانی خود را برای ضربهزدن به انسجام ملت ایران به کار گرفته و میکوشد هر نوع اختلاف و صدایی از درون را دستاویز ایجاد تزلزل ملی قرار دهد.
آیتالله حسینی بوشهری تصریح کرد: چون دشمن در میدان جنگ نظامی پیروز نشد، اکنون جنگ تبلیغاتی و هجمه فرهنگی را در پیش گرفته است و یکی از اصلیترین اهداف او، زنان ایران اسلامی هستند؛ چراکه با زدودن حیا و عفت از جامعه، میتواند بنیان خانواده و هویت دینی را هدف قرار دهد.
وی با بیان ضرورت تبیین الگوی زن مسلمان ایرانی گفت: باید با اتکا به منطق قرآن و معارف اسلام، الگوی زن مسلمان را به جامعه ارائه کنیم و نومیدی دشمن از این مسیر را رقم بزنیم.
وی اضافه کرد: جهاد فرهنگی طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب از شئون جهاد کبیر است و فعالان این عرصه باید استوار و منطقی به تشریح و نشر الگوی زن مسلمان بپردازند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به اهمیت تحقق احکام ناب اسلامی در جامعه اظهار داشت: لازم است حلال الهی تقویت شود و حرام الهی از جامعه رخت بربندد و این مهم جز با پیروی از فرامین امامین انقلاب و تلاش برای اجرای احکام نورانی اسلام محقق نخواهد شد.
وی افزود: زنان فعال در ستاد ملی گرامیداشت مقام زن و مادر باید با الگو قرار دادن حضرت زهرا (س)، در میدان جهاد تبیین حضوری پرقدرت داشته باشند و همانگونه که آن حضرت در سختترین شرایط تاریخ اسلام ایستادگی کرد، امروز نیز زنان مسلمان باید پرچمدار معرفت و معنویت باشند.
قم- امام جمعه قم گفت: دشمن پس از شکست نظامی، جبههای تازه در جنگ فرهنگی گشوده و با هدف عفتزدایی و تضعیف هویت زن مسلمان میکوشد انسجام ملی و بنیان خانواده را نشانه بگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با دختر سرلشکر شهید حسین سلامی، با اشاره به جایگاه رفیع زن در فرهنگ اسلامی گفت: جامعه اسلامی دارای گنجینهای غنی از الگوهای زنانه است که از صدر اسلام تا امروز بر تارک تاریخ میدرخشند و باید توجه بیشتری به آنان شود.
نظر شما