به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار ولی معدنی فرمانده رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ و معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه ۱۳ آذر در حاشیه برگزاری رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح دستاوردهای این رزمایش، از «طراحی تخصصی و اجرای موفق عملیات‌ها»، گفت: رزمایشی که امروز برگزار شد، در سطوح بسیار تخصصی طراحی شده بود، به‌گونه‌ای که نیروها با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق سامانه‌های جنگال، پیش از ورود تهدیدها به خط قرمز، آن‌ها را به‌طور کامل منهدم کردند.

وی افزود: سیستم‌های پهپادی که اخیراً به‌عنوان سلاح سازمانی یگان‌های ویژه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، با موفقیت به کار گرفته شدند و توانستند اهداف را در فضای عملیاتی به‌صورت انفرادی منهدم کنند، بلافاصله پس از شناسایی، تخریب‌های آفندی با دقت بالا انجام شد و همان‌طور که مشاهده کردید، حجم آتش و دقت اصابت‌ها بسیار بالا بود.

معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران بیان کرد: تیم‌های هجومی که مأموریت تعقیب عناصر ضدانقلاب را بر عهده داشتند، با سرعت و دقت عمل کردند، بالگردهای رزمی نیز با توانمندی‌های جدید خود توانستند اهداف شبیه‌سازی شده در منطقه رزم را با موفقیت مورد اصابت قرار دهند.

فرمانده رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ با اشاره به حضور مقامات نظامی و سیاسی چند کشور در این رزمایش گفت: حضور دست‌کم سه سپهبد و همچنین جانشین وزیر دفاع عراق در این رزمایش نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهم و راهبردی در همکاری‌های امنیتی سازمان شانگهای دارد.

سردار معدنی، شعار اصلی این رزمایش را مشترک را «تلاش همه‌جانبه برای مقابله با تروریسم» عنوان کرد و افزود: پیام رزمایش این است که ایران و کشورهای عضو شانگهای در برقراری امنیت منطقه، هم‌پیمان واقعی هستند، هیچ کشوری از سوی جمهوری اسلامی تهدید نمی‌شود و ایران همچنان پیش‌قدم در مبارزه با تروریسم و برگزاری رزمایش‌های مشترک خواهد بود، این رزمایش هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود.

وی با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله رئیسی و قدردانی از تلاش‌های شهید امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه شهید ایران برای تقویت همکاری‌های ایران در چارچوب شانگهای، گفت: این رزمایش را با یاد فرماندهان شهید و همراهی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برگزار کردیم و جای سردار حسین سلامی واقعاً خالی بود.