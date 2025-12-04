به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز در مراسم جشن گل‌ریزان اجتماعی استان بوشهر اظهار کرد: هدف صرفاً آزادی زندانیان نیست؛ بلکه هرگونه اقدام و کمکی برای خانواده‌های زندانیان، مددجویان کمیته امداد، تحت پوشش بهزیستی، کودکان طلاق و اشتغال دوباره زندانیان، زمینه‌ساز گشایش در زندگی قشر آسیب‌پذیر خواهد شد. امروز با همت خیرین و مسئولان، دور هم جمع شده‌ایم تا با نیت پاک، شب خوبی را برای مددجویان رقم بزنیم.

وی با اشاره به همکاری گسترده خیرین و صنعت‌گران استان بوشهر گفت: برخی از خیرین و مسئولان پتروشیمی‌های استان بوشهر شاید به‌دلیل بعد مسافت نتوانستند حاضر باشند، اما همیشه یاری‌رسان بوده‌اند. ۱۰ روز پیش خانواده‌ای را دیدیم که برای شستشوی فرزندانش از قابلمه آب گرم استفاده می‌کرد؛ آیا می‌توانیم مسلمان باشیم و بی‌تفاوت بمانیم؟ به لطف خیرین همین مجلس، مشکل این خانواده رفع شد.

رئیس کل دادگستری بوشهر خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته بیش از هزار و ۶۱ مورد حمایت مستقیم از خانواده‌های زندانیان نیازمند و مددجو انجام داده‌ایم؛ از تأمین هزینه‌های درمانی (مانند شیمی‌درمانی) تا انجام جراحی برای کودکان و کمک‌های متعدد دیگر. این مسیر همچنان ادامه دارد و نیازمند همکاری همه افراد خیر و نهادهای اجتماعی است.

مهرانگیز در پایان ضمن قدردانی از حضور مقامات عالی قوه قضائیه، خیرین، فرمانداران، شهرداران و همکاران قضائی گفت: امیدوارم تلاش‌های خالصانه در شب گل‌ریزان راهگشای مشکلات خانواده‌های آسیب‌پذیر استان بوشهر باشد و موجبات رضایت الهی را فراهم آورد.