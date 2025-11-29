عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات عملیات نیروهای آتشنشانی پایتخت در آتشسوزی اخیر جنگلهای مازندران گفت: همان زمان که به ما اعلام کردند، بلافاصله ۴۰ نفر از آتشنشانان تهران به همراه مدیرعامل سازمان، ۱۵ دستگاه خودروی عملیاتی و حجم زیادی تجهیزات تخصصی شامل پمپهای آب سبک، لولههای انتقال آب، دستگاههای دمنده، آتشکوههای سبک و کولههای انفرادی مخصوص مناطق صعبالعبور به منطقه اعزام شدند.
وی افزود: نیروها شنبهشب به منطقه رسیدند و صبح روز بعد، ۱۵ نفر از آتشنشانان بهصورت هلیبرن به ارتفاعات منتقل شدند و دو شبانهروز در همان نقطه کمپ زده و مستقر بودند. حدود ۲۰ نفر دیگر نیز پاییندست عملیات لولهکشی را از دو سمت آغاز کردند و در مجموع ۲۵۰۰ متر لولهکشی انجام شد که در نوع خود یک رکورد کمنظیر محسوب میشود.
سخنگوی شهردار تهران با اشاره به همکاری سایر استانها گفت: آتشنشانان تهران در کنار نیروهای کرج، قزوین، شهرهای مازندران، مردم محلی و گروههای جهادی عملیات مشترک داشتند. همچنین ۱۰ نفر از نیروهای داوطلب آتشنشانی تهران هم بهصورت خودجوش در این عملیات مشارکت کردند.
وی ادامه داد: پس از مهار کامل آتش و اعلام خاتمه عملیات در صبح سهشنبه، نیروها تجهیزات را جمع کردند و ظهر همان روز به تهران بازگشتند.
محمدخانی در پایان تأکید کرد: این عملیات نشان داد در بحرانها، همافزایی میان استانها و حضور داوطلبان میتواند سرعت مهار حادثه را چند برابر کند.
نظر شما