امسال ۲۶ نفر در مازندران براثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر طبق اعلام پزشک قانونی مازندران، در هشت ماهه امسال، ۲۶ نفر در استان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده‌اند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۹ نفر بوده، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

از مجموع جان‌باختگان در این مدت، ۱۹ نفر مرد و ۷ نفر زن بوده‌اند. مدیرکل پزشکی قانونی استان تاکید کرد که بخش عمده مرگ‌های ناشی از گازگرفتگی معمولاً در نیمه دوم سال و با سرد شدن هوا رخ می‌دهد، به‌ویژه از آذرماه که استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می‌یابد.

بر اساس آمار، از مجموع ۲۶ فوتی، اردیبهشت با ۷ مورد بیشترین آمار را دارد. پس از آن، فروردین با ۵ مورد، مرداد با ۴ مورد، تیر، شهریور و مهر هر کدام با ۳ مورد و خرداد با یک مورد ثبت شده است.

در میان شهرستان‌های استان، آمل با ۷ فوتی بیشترین تعداد جان‌باختگان را دارد. پس از آن، نوشهر با ۵ مورد، تنکابن با ۴ مورد، چالوس و رامسر هر کدام با ۲ مورد و بابل، بابلسر، بهشهر، نور، قائم‌شهر و ساری هر کدام با یک فوتی گزارش شده‌اند.

علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به افزایش موارد مسمومیت با گاز در ماه‌های سرد سال، از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: سال گذشته در همین بازه زمانی، ۲۴ نفر در استان جان خود را بر اثر مسمومیت با گاز از دست داده بودند.

وی همچنین تأکید کرد: هنگام استفاده از وسایل گرمایشی مانند بخاری و شومینه، نباید منافذ ورود و خروج هوا مسدود شود و از نصب آبگرمکن در حمام یا روشن کردن شعله اجاق گاز برای گرم کردن محیط باید پرهیز شود.