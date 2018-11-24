۲۰ نفر براثر مسمومیت با گاز امسال در مازندران جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار داشت: در هشت ماهه امسال فوت براثر مسمومیت با گاز سیر صعودی داشت به طوری که ۲۰ نفر امسال فوت کردند درحالی که سال قبل این میزان هفت نفر بوده است.

وی با بیان اینکه امسال ۱۴ مرد و شش زن براثر مسمومیت با گاز جان خود را از دست دادند افزود: بیشترین فوتی در سالجاری با هفت مورد در آبان ماه ثبت شده است ،تصریح کرد: همزمان با سردتر شدن هوا و استفاده از وسایل گرمایشی با رشد آمار تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن نیز مواجه هستیم و بر اساس آمارهای موجود این رشد عمدتا در چهار ماه آخر سال اتفاق می افتد.

وی گفت: بر اساس آمار موجود در پزشکی قانونی استان، از ۲۲ نفر فوت شده در سال گذشته ۱۷ نفر از آنان در نیمه دوم سال جان باخته اند و بیشترین تلفات نیز در ماه بهمن و اسفند ماه هر کدام با ۵ فوتی به ثبت رسیده است.

عباسی عنوان کرد: رشد تلفات گازگرفتگی در نیمه دوم هر سال مطابق آمارهای این سازمان در سال‌های دیگر نیز تکرار شده و در بسیاری موارد ماه های دی ، بهمن و اسفند بیشترین تلفات را به خود اختصاص داده است. به طور کلی بیش از ۷۰ درصد تلفات گازگرفتگی در هر سال مربوط به نیمه دوم سال است و همین موضوع ضرورت توجه به نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی را دو چندان می کند.

ادره کل پزشکی قانونی مازندران به هموطنان هشدار می دهد در بکارگیری و نصب سیستم های گرمایشی نهایت دقت و احتیاط را داشته باشند و ضمن استفاده بهینه از وسایل گرمازا،‌ به توصیه های ایمنی در خصوص سالم بودن و سوخت صحیح وسایل گرمایشی توجه کنند.