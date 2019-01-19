مرگ ۲۴ نفر براثر گازگرفتگی امسال در مازندران

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال ۲۴ نفر در مازندران بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌های ناشی از گازگرفتگی ۹نفر بود، افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۴ نفر بومی و ما بقی غیر بومی هستند افزود :از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با گاز در نه ماهه امسال ۱۷مرد و ما بقی زن هستند وبیشترین آمار مرگ ‌و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در شهرستان های چالوس و قائمشهر هر کدام با چهار نفر بیشترین و شهرهای ساری و نور هر کدام با یک مورد کمترین فوتی ثبت‌ شده است.

عباسی تصریح کرد بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان اردیبهشت با ۵ موردبیشترین ماه و خرداد با دو فوتی کمترین فوتی در ان به ثبت رسبد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان افزود : با توجه به اینکه مرگ های ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن عمدتا در نیمه دوم سال به دلیل سرما ، استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می یابد لذا به هموطنان توصیه می شود هنگام استفاده از وسایل گرمازا ، به توصیه های ایمنی در خصوص سالم بودن و استفاده صحیح از وسایل گرمایش و مسیر خروجی گاز مونواکسید کربن اطمینان حاصل کنند.

به گزارش مهر، در سال گذشته تعداد۲۲ نفر شامل ۱۶مرد و ما بقی زن در اثر گاز گرفتگی با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند.