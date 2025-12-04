بارش های خفیف در خوزستان از فردا

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی فردا با گذر ریز موجی از فراز استان، سبب ابرناکی در اغلب مناطق استان و احتمال بارشهای خفیف و نقطهای در مناطق و ارتفاعات شمالی و شرقی استان خواهد شد.
وی افزود: تا روز یکشنبه جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود که منجر به افزایش غلظت آلایندهها و غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و پر جمعیت استان میشود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: از اواسط روز یکشنبه تا اواخر روز سه شنبه به دلیل جنوبی شدن جریانات، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی ابتدا در سواحل و مناطق جنوبِ غربی و جنوبی و تا حدودی بخشهای مرکزی و غربی هم مورد انتظار است.
به گفته سبزه زاری، فردا تغییر محسوسی در دما وجود ندارد سپس تا روز یکشنبه روند افزایشی خواهد داشت. همچنین از روز دوشنبه استان به تدریج تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص وضعیت جوی هوا در شبانه روز گذشته، عنوان کرد: آغاجاری با دمای ۲۸.۴ درجه و ایذه و دزپارت با دمای ۶.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۲.۶ درجه و کمینه دمای ۱۳.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
