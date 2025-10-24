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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

سبزه زاری: دمای هوای خوزستان کاهش می یابد

سبزه زاری: دمای هوای خوزستان کاهش می یابد

اهواز ـ مدیر کل هواشناسی خوزستان از حاکم بودن غبار صبحگاهی در برخی نقاط استان خبر داد و گفت: از روز یکشنبه کاهش دما در استان را شاهد خواهیم بود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جوِ نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان حاکم است، لذا در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان مورد انتظار است.

وی گفت: تا فردا تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت و از روز یکشنبه تا اواسط هفته آینده روند کاهش دما پیش بینی می‌شود.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، طی فردا با توجه به عبور موج ضعیفی از شمال استان، ابرناکی و افزایش ابر در مناطق شمالی و شرقی مورد انتظار است.

سبزه زاری با اشاره به جریانات جوی استان عنوان کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۸.۱ و ایذه با دمای ۱۱.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی افزود: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۷ و کمینه دمای ۱۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6632565

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