ابر و باران مهمان استان سمنان؛ دمای هوا همچنان رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روزهای پنجشنبه و جمعه آسمان استان سمنان میزبان سامانه کم فشار بارشی و برودتی است که دمای هوا را به صورت محسوسی کاهش داده است نگاهی به نقشه‌های هواشناسی اما نشان می‌دهد که این سیر نزولی، ادامه نیز خواهد داشت.

از اواسط هفته آینده ابرها اکثر نقاط استان سمنان را در بر خواهند گرفت و شاهد بارش نزولات جوی خواهیم بود اما تا آن زمان، روند کاهشی دمای هوا ادامه دارد. بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز جمعه ۱۳ و چهار درجه بالای صفر اعلام شده که در قیاس با سه روز قبل چهار درجه سردتر است.

همچنین سمنان شب‌های سردی را هم تجربه می‌کند همین وضعیت را در شاهرود هم شاهد هستیم از دیروز ابرها این شهرستان را در برگرفته‌اند و شاهد افت محسوس دمای هوا هستیم به نحوی که هوای شاهرود، زمستانی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز ۱۳ و دو درجه بالای صفر اعلام شده است.

روند کاهش در شاهرود دامغان تا شنبه ادامه خواهد داشت بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز جمعه ۱۲ و دو درجه بالای صفر است و در ارتفاعات این شهرستان احتمال بارش وجود دارد آسمان شاهرود و دامغان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و بارش رگبار پراکنده به خصوص در ارتفاعات گزارش شده است.

دمای هوا در میامی طی شب‌ها به زیر صفر رسیده است بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز هفت درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر است و در کالپوش هوا تا چهار درجه زیر صفر هم سرد خواهد شد. در مهدیشهر هم آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر پیش بینی شده است.

بیشینه و کمینه دمای هوای مهدیشهر برای امروز جمعه ۱۷ و هفت درجه بالای صفر اعلام شده است گرمسار اما هوای گرم‌تری نسبت به دیگر نقاط استان سمنان دارد آسمان این شهرستان نیمه ابری است و بیشینه و کمینه دمای هوا برای امروز جمعه ۱۳ و چهار درجه بالای صفر اعلام شده است.