توقف تراکتور مقابل استقلال خوزستان/ فرصت صدرنشینی از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و استقلال خوزستان امروز پنج‌شنبه ۱۳ آذر از ساعت ۱۷:۰۰ در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر و با قضاوت احمد محمدی در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف هم رفتند. این دیدار در فضایی پرهیجان و با حضور گسترده هواداران تراکتور برگزار شد که از ابتدا تا پایان مسابقه تیم محبوب خود را تشویق کردند. در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

تراکتور با هدایت دراگان اسکوچیچ بازی را هجومی آغاز کرد و از همان دقایق ابتدایی با پرس از جلو و حملات پیاپی، ریتم بازی را در اختیار گرفت. شاگردان اسکوچیچ با استفاده از سرعت بازیکنان کناری و ارسال‌های متعدد، چندین بار تا آستانه باز کردن دروازه استقلال خوزستان پیش رفتند اما ضربات نهایی دقت لازم را نداشت و دروازه‌بان و مدافعان تیم مهمان عملکردی مطمئن داشتند.

در سوی دیگر، تیم امیر خلیفه‌اصل با تمرکز بر دفاع فشرده و استفاده از ضدحملات سریع، تلاش داشت از فرصت‌های محدود خود نهایت بهره را ببرد، اما ساختار دفاعی منسجم تراکتور مانع از شکل‌گیری موقعیت‌های جدی شد.

هواداران تراکتور با تشویق‌های مداوم خود فضای ورزشگاه را به سود تیم میزبان تغییر دادند، اما تلاش‌های نیمه اول تراکتور نتیجه‌ای در پی نداشت و دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند.

در نیمه دوم نیز تراکتور با فشار بیشتر و ایجاد چند فرصت مناسب سعی در باز کردن دروازه حریف داشت و دراگان اسکوچیچ چند تعویض انجام داد، اما هیچیک از فرصت‌ها تبدیل به گل نشد و استقلال خوزستان نیز در ضدحملات خطرناک ظاهر شد اما نتوانست نتیجه را تغییر دهد.

با این تساوی، تراکتور ۱۷ امتیازی شد و با از دست دادن فرصت صدرنشینی در رده پنجم جدول قرار گرفت. استقلال خوزستان نیز با ۱۳ امتیاز در رده دوازدهم ایستاد.