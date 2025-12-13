به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری قبل از دیدار پرسپولیس و پیکان تهران گفت: خودم هم از نتایج بازیهای اخیر راضی نیستم. خودمان استاندارد تیم را آنقدر بالا بردهایم که این نتایج، ضعیف تلقی میشود. تراکتور در فصلهای گذشته آمار ۱۳، ۸ و ۹ شکست را تجربه کرده بود، اما اکنون تیم را به سطحی رساندهایم که توقعات افزایش یافته و حتی نتایجی که چندان بد نیست، بد جلوه میکند.
سرمربی تراکتور افزود: فاصله زیادی با صدر جدول نداریم و با چند نتیجه خوب میتوانیم دوباره به صدر نزدیک شویم. ما تسلیم نمیشویم و رقابتهای لیگ نخبگان آسیا نیز در پیش است. شرایط این فصل با فصل گذشته متفاوت است. امتیازات زیادی جابهجا شده و با حواشی مختلفی مواجه بودهایم اما از این مسائل قویتر هستیم.
او درباره مصدومان سرخپوشان تبریز تصریح کرد: صادق محرمی و ایگور پوستونسکی را در اختیار نداریم، با این حال همه بازیکنان آماده هستند و اهمیت این بازی را بهخوبی میدانند و با تمام توان برای کسب نتیجه تلاش خواهند کرد. البته ایگور پوستونسکی شرایط خوبی دارد و به بازگشت به میادین نزدیک شده است.
اسکوچیچ در پاسخ به سوالی درباره صحبتهای دستیارش پیرامون داوریها و کیفیت زمینها گفت: ترجیح میدهم وارد جزئیات نشوم، چون محروم میکنند. همه کسانی که بازیها را میبینند، متوجه میشوند که چه اتفاقاتی رخ میدهد و برخی زمینها برای فوتبال مناسب نیستند؛ زمین سفت است و ابعاد آن از زمین اصلی کوچکتر بوده که به تیم حریف کمک میکند فشرده و دفاعیتر بازی کند. ما در این بازیها موقعیتهای زیادی را از دست دادیم و طبیعی است که ناامید شویم. اکنون در مقطع افت قرار داریم، اما این به معنای بازنگشتن نیست. فصل گذشته هم در مقطعی شرایط سختی داشتیم. افتخار میکنم استانداردهای تیم ما به جایی رسیده که مساوی هم شکست محسوب میشود.
سرمربی تراکتور درباره اینکه این تیم سالها در کورس قهرمانی بوده، تصریح کرد: بله، تراکتور بارها تا آستانه قهرمانی پیش رفته بود. من حرفی غیر از این نزدم. اما این تیم من بود که قهرمانی را به دست آورد و طبیعی است که استانداردهای تیم قهرمان بالاتر برود. برای ما هر چیزی جز قهرمانی شکست محسوب میشود.
وی در خصوص کاهش گلزنی تراکتور در بازیهای اخیر یادآور شد: موضوعات فنی همیشه وجود دارد. مسئولیت آن کاملاً با من است. مسئولیت نتایج فصل گذشته و امسال را میپذیرم و هیچگاه از آن شانه خالی نمیکنم. همه اعضای تیم، از مربی گرفته تا بازیکن و باشگاه، باید مسئولیتپذیر باشند.
سرمربی تراکتور در خصوص نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه تراکتور به بنبست تاکتیکی برخورده است، گفت: کدام کارشناس این حرف را زده است؟ میخواهم سطح او را ببینم؛ اینکه آیا جایی مشغول به کار است یا نه. آیا کارشناسان تلویزیونی چنین حرفهایی میزنند؟ برای من بسیار مهم است که آنها چه میگویند. فشار همیشه با زندگی کاری ما درهمتنیده است. فشار مثل برادر کوچک من است. سلام مرا به کارشناسان برسانید. زندگی راحتی دارند! بدون مسئولیت فقط نقد میکنند و نظر میدهند. من هم از این موضوع لذت میبرم. درباره نظرات کارشناسان در آینده صحبت خواهیم کرد. آیا کارشناسان درباره لیگ قهرمانان آسیا نظری نداشتند؟ ذات فوتبال همین است. ما هم انسان هستیم. در مقطع مناسبی قرار نداریم، اما شخصیت تیم ما قوی است. تراکتور همواره مدعی بوده است، اما سال گذشته قهرمان شد.
اسکوچیچ در خصوص دلایل عدم استفاده از مهرداد محمدی بیان کرد: بهترین و آمادهترین نفرات بازی میکنند. او تلاش میکند و از مصدومیت بازگشته است. بازیکن قابل احترامی است. بازیکنان ملیپوش و خارجی در اختیار داریم و رسیدن به ترکیب اصلی کار سادهای نیست. محمدی از نظر فنی و اخلاقی بازیکن خوبی است، اما حتی اگر بخواهم هم نمیتوانم همیشه همه را راضی نگه دارم. تلاش میکنم بهترین تصمیم را برای تیم بگیرم. نظر من نسبت به محمدی مثبت است، اما در حال حاضر برخی بازیکنان دیگر آمادهتر هستند. از نظر من شرایط اینگونه است و شاید در آینده به او هم فرصت بازی داده شود.
