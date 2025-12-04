تاجرنیا: دربی بهتر بود در آزادی برگزار شود/ تغییر در مدیریت نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا در حاشیه قهرمانی تیم کشتی استقلال در لیگ برتر و در رابطه با میزبانی شهر اراک از دربی ۱۰۶ اظهار داشت: اراک شهری است با ورزشگاهی مناسب و مسئولان این شهر همیشه در برگزاری مسابقات فوتبال به‌ویژه دربی، میزبان خوبی بوده‌اند. هرچند برگزاری مهم‌ترین بازی فوتبال باشگاهی ایران و آسیا در ورزشگاهی خارج از تهران کمی عجیب است، اما امیدواریم دربی فردا با کمترین حاشیه برگزار شود و تماشاگران شاهد یک مسابقه زیبا و جذاب باشند.

او ادامه داد: با این حال لازم است گله‌ای هم داشته باشم؛ انتظار می‌رفت وزارت ورزش و نهادهای مرتبط تلاش بیشتری برای بهسازی ورزشگاه آزادی انجام دهند. شایسته نیست که دو باشگاه بزرگ و دیگر مسابقات آسیایی ما، مجبور باشند در ورزشگاه‌های کوچک بازی کنند. به‌عنوان مثال، فصل گذشته استقلال مقابل النصر در آزادی با حضور ۷۵ هزار تماشاگر رکورد زد و تیم ما به لحاظ تعداد تماشاگر مقام اول را کسب کرد. چنین ظرفیت عظیمی نشان می‌دهد که فوتبال ما شایسته ورزشگاهی درخور است و امیدواریم با تسریع در بازسازی ورزشگاه آزادی، از نیم‌فصل دوم شاهد بازی‌ها در این ورزشگاه باشیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: در خصوص پاداش بازیکنان نیز گفتنی است که همانند سایر بازی‌های مهم، برای تشویق و انگیزه‌بخشی به تیم، پاداش در نظر گرفته شده است. اولویت ما ارائه یک بازی خوب و حرفه‌ای است که هم احترام به رقیب رعایت شود و هم تماشاگران راضی و خوشحال از ورزشگاه خارج شوند.

تاجرنیا در خصوص سفر منیر الحدادی به خارج از ایران برای رفع شدن مصدومیتش گفت: با توجه به مشورت با بهترین متخصصان داخلی و خارجی، دوره درمانی کوتاه‌مدت و فشرده‌ای برای برخی از بازیکنان از جمله منیر الحدادی زیر نظر تیم پزشکی باشگاه انجام شده است. حال اینکه بازیکن بتواند فردا در زمین حاضر شود، تصمیم نهایی با سرمربی است. همچنین تاکنون تصمیمی برای تغییر در مدیریت باشگاه یا هیئت مدیره اتخاذ نشده است.

وی در ادامه افزود: «باشگاه استقلال از کادر پزشکی و مشاوران بسیار توانمندی برخوردار است که تلاش می‌کنند فصل جاری با کمترین آسیب ممکن برای بازیکنان پیش برود. آمادگی داریم هر چه ممکن است ظرفیت تیم را با بازیکنان موردنظر افزایش دهیم، اما حضور آنها در زمین بسته به تصمیم سرمربی است. در رابطه با جلال الدین ماشاریپوف هم بسته به تصمیم سرمربی دارد که چه زمانی به تیم اضافه شود.

او در رابطه با تغییر در مدیریت باشگاه استقلال و اضافه شدن رسول خطیبی گفت: در حال حاضر قرار نیست که تغییری در مدیریت داشته باشیم.

تاجرنیا در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه تیمداری و توسعه ورزش، تلاش داریم در رشته‌های مختلف فعالیت داشته باشیم و اگرچه امسال در زمینه زیرساخت‌ها شاید آن‌طور که باید عمل نکردیم، اما اقداماتی که انجام شده مثبت بوده و مورد استقبال قرار گرفته است. در سال آینده با آمادگی و برنامه‌ریزی بهتر، اقدامات خود را ادامه خواهیم داد. باشگاه استقلال همچنان فوتبال را به‌عنوان اولویت اصلی خود می‌داند، زیرا فوتبال موجب نشاط اجتماعی و دلگرمی هواداران است و در تار و پود جامعه ایرانی نفوذ عمیقی دارد. هر اقدامی که لازم باشد برای رشد و پیشرفت فوتبال انجام خواهیم داد.