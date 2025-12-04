دومین پیروزی متوالی پیکان/ دست رد گل گهر به صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال گلگهر سیرجان و پیکان تهران در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با قضاوت علی بای به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار که با هدایت مهدی تارتار در گلگهر و سعید دقیقی در پیکان برگزار شد، در نهایت با پیروزی یک بر صفر پیکان به پایان رسید.
گلگهر بازی را هجومی آغاز کرد و در دقایق ابتدایی با حملات از جناحین و ارسالهای پرتعداد، چند بار تا محوطه جریمه پیکان پیش رفت، اما دفاع منظم و سازمانیافته شاگردان دقیقی اجازه خلق موقعیت جدی را نداد. در ادامه، پیکان آرامآرام ریتم بازی را در دست گرفت و با تمرکز بر ضدحملات سریع، فشار بیشتری روی خط دفاع میزبان وارد کرد.
در دقیقه ۴۳ مسابقه، پیکان روی یک حمله سریع صاحب ضربه پنالتی شد و سجاد جعفری این فرصت را با ضربهای دقیق به گل تبدیل کرد تا تیم مهمان با نتیجه ۱ بر ۰ از میزبان پیش بیفتد. تلاش گلگهر برای جبران قبل از پایان نیمه اول نتیجه نداشت و نیمه نخست با برتری پیکان به پایان رسید.
در نیمه دوم، گلگهر برای جبران نتیجه فشار زیادی روی دروازه پیکان وارد کرد و چند بار با ارسالهای بلند و ضربات دوم، مدافعان پیکان را تحت فشار قرار داد. با این حال، انسجام دفاعی تیم دقیقی و واکنشهای مطمئن دروازهبان این تیم، مانع از باز شدن دروازه پیکان شد. شاگردان تارتار در خلق موقعیت مؤثر ناکام ماندند و حملات مکرر آنها در دقایق پایانی نیز نتیجهای در پی نداشت.
در نهایت این دیدار با پیروزی یک بر صفر پیکان به پایان رسید تا شاگردان سعید دقیقی دومین برد متوالی خود را در لیگ برتر ثبت کنند؛ پیکان هفته گذشته نیز موفق به شکست ملوان در تهران شده بود.
با این پیروزی، پیکان ۳ امتیاز ارزشمند به دست آورد و با ۱۴ امتیاز بهصورت موقت به رده دهم جدول صعود کرد.
