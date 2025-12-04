تساوی تراکتور و استقلال خوزستان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور و استقلال خوزستان امروز پنج‌شنبه ١٣ آذر و از ساعت ۱۷:۰۰ در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر، با قضاوت احمد محمدی در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار که با حضور پرشمار هواداران تراکتور و حمایت پرشور آنها برگزار شد، در پایان نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

تراکتور با هدایت دراگان اسکوچیچ بازی را تهاجمی آغاز کرد و از همان دقایق ابتدایی با پرس از جلو و حملات پیاپی، ریتم بازی را در اختیار گرفت. شاگردان اسکوچیچ با استفاده از سرعت بالای بازیکنان کناری و ارسال‌های متعدد، چند بار تا آستانه باز کردن دروازه استقلال خوزستان پیش رفتند اما ضربات نهایی دقت لازم را نداشت.

در مقابل، تیم امیر خلیفه‌اصل با تمرکز روی دفاع فشرده و انتقال سریع توپ، تلاش داشت از معدود فرصت‌های خود در ضدحملات استفاده کند، اما خط دفاع منسجم تراکتور مانع از ایجاد موقعیت جدی روی دروازه میزبان شد.

هواداران پرشور تراکتور نیز با تشویق‌های مداوم فضای ورزشگاه را کاملاً به سود تیم میزبان تغییر داده بودند، اما تلاش‌های این تیم در نیمه اول ثمری نداشت و دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند.