پوتین در هند: موازنه قدرت در جهان در حال تغییر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان سفر به هند تاکید کرد: مسکو طی هشت سال گذشته به دنبال حل مسالمت آمیز اوضاع اوکراین بوده است.

پوتین گفت: روسیه به دنبال پایان دادن به جنگی است که غرب به دست اوکراین علیه این کشور به راه انداخته است. زلنسکی به نفع گروه‌های تندرو علیه اوکراین فعالیت می‌کند.

وی بیان کرد: به نظر من ترامپ به دنبال پایان دادن سریع جنگ اوکراین است. چرا هند نمی‌تواند از روسیه سوخت بخرد اما در عین حال آمریکا می‌تواند؟ فروش نفت روسیه به هند در جریان است. هند شریک قابل اعتمادی برای روسیه در زمینه دفاعی است.

پوتین همچنین تصریح کرد: موازنه قدرت در جهان در حال تغییر است و شاهد ظهور مراکز قدرت جدید هستیم.