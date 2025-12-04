  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

حملات گسترده روسیه علیه مواضع هوایی، زمینی و دریایی اوکراین

وزارت دفاع روسیه از حملات ترکیبی خود علیه مواضع اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات ترکیبی را علیه فرودگاه‌های نظامی و تأسیسات انرژی و مراکز پهپادی اوکراین انجام داده است.

این وزارت خانه همچنین به پیشروی نیروهای روسیه در تمام محورها اشاره کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه تصریح شده است، ناوگان دریای سیاه این کشور موفق شد چهار شهپاد (شناور هدایت پذیر از راه دور) اوکراینی را در بخش شمال غربی این منطقه هدف قرار دهد.

همچنین در جریان پیشروی نیروهای روسیه ۲۱۰ تن از نظامیان اوکراینی هدف قرار گرفتند. نیروهای موسوم به جنوب وابسته به روسیه نیز با پیشروی در محورهای مهم ۱۵۰ تن از عناصر اوکراینی را هدف قرار دادند.

همچنین گزارش شده که ۱۹۵ پهپاد اوکراینی ساقط شده است.

    • رحمانی IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      5 2
      پاسخ
      امریکا وانگلیس ومتحدانشان با روی کاراوردن ادم احمقی بنام زلنسکی در اکراین برای تضعیف روسیه وسلطه کامل برجهان باحماقت دولت کمدین زلنسکی یهودی متوهم اکراین زیبا ومردمش را قربانی منافع وسیاست هایشان کردند وضرباتی سنگینی هم به روسیه زدند ولی پوتین ادم قوی ومقتدری هست مشخصه تا انتقام نگیر د کوتاه نخواهدامد از سرنوشت سال 1990 روسیه عبرت گرفته
    • فریدون IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اروپا تاثیر بر موازنه قدرت جهانی را از دست خواهد داد و مبدل به یک بی دندانی میشود که سلاحش پارس کردن است و برای آمریکا دم تکان دادن

