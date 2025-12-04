حملات گسترده روسیه علیه مواضع هوایی، زمینی و دریایی اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات ترکیبی را علیه فرودگاه‌های نظامی و تأسیسات انرژی و مراکز پهپادی اوکراین انجام داده است.

این وزارت خانه همچنین به پیشروی نیروهای روسیه در تمام محورها اشاره کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه تصریح شده است، ناوگان دریای سیاه این کشور موفق شد چهار شهپاد (شناور هدایت پذیر از راه دور) اوکراینی را در بخش شمال غربی این منطقه هدف قرار دهد.

همچنین در جریان پیشروی نیروهای روسیه ۲۱۰ تن از نظامیان اوکراینی هدف قرار گرفتند. نیروهای موسوم به جنوب وابسته به روسیه نیز با پیشروی در محورهای مهم ۱۵۰ تن از عناصر اوکراینی را هدف قرار دادند.

همچنین گزارش شده که ۱۹۵ پهپاد اوکراینی ساقط شده است.