ترکیه سفیر اوکراین و کاردار روسیه را احضار کرد

در پی گسترش حملات در دریای سرخ، ترکیه سفیر اوکراین و کاردار سفارت روسیه را احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد که ترکیه سفیر اوکراین و کاردار سفارت روسیه را احضار کرده تا نگرانی خود را نسبت به حملات در دریای سرخ ابراز کند.

چند روز قبل مسئولان اداره کل امور دریایی ترکیه اعلام کردند، یک کشتی که از مبدأ روسیه به سمت گرجستان در حال حرکت بود مورد حمله قرار گرفت.

آنها اضافه کردند که محموله کشتی مذکور روغن آفتابگردان بوده و در ۸۰ مایلی سواحل ترکیه در آب‌های دریای سیاه در معرض یک حمله قرار گرفت.

در تاریخ ۲۸ نوامبر نیز ۲ نفت کش به نام‌های کایروس و ویرات با پرچم گامبیا در نزدیکی سواحل ترکیه مورد حمله اوکراین قرار گرفتند. این نفت کش‌ها به سمت روسیه در حرکت بودند که مورد حمله قرار گرفتند.

