طاهری: افزایش پروازهای فرودگاه زنجان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طاهری شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان با قدردانی از حمایتهای وزارت راه و شهرسازی، گفت: پروژههای اقدام ملی مسکن با روند فعلی طی پنج تا شش ماه آینده تکمیل خواهد شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش پروازهای فرودگاه زنجان، گفت: هیچیک از پروازها خالی نبوده و استان نیازمند افزایش ظرفیت پروازی است.
طاهری با بیان اینکه برای بازآفرینی بافتهای فرسوده بین ۱.۵ تا ۲ همت اعتبار تخصیص یافته است، اضافه کرد: این مبلغ حتی بیش از کل اعتبارات پروژههای عمرانی استان است. طاهری همچنین از تکمیل پروژه دوخطه کردن مسیر ریلی شمالغرب کشور طی چهار تا پنج ماه آینده خبر داد و گفت: این طرح از مصوبات سفر مقام معظم رهبری بوده است.
وی با انتقاد از کاهش پروازهای فرودگاه زنجان گفت: با وجود ظرفیت بالای فرودگاه، تنها پرواز مشهد برقرار است و پرواز تهران نیز به حداقل رسیده، در حالی که هیچیک از پروازها خالی نبوده و استان نیازمند افزایش ظرفیت پروازی است.
طاهری از امکان واگذاری زمین برای ۱۵ هزار واحد مسکونی جدید خبر داد و افزود: هماکنون ۳۵ هزار واحد بارگذاری شده اما نبود مدرسه در این مناطق یک مشکل جدی است.
تکمیل باند دوم محور سلطانیه – کبودرآهنگ مطالبه جدی خدابنده
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده نیز در این نشست، جادههای این شهرستان را «جاده مرگ» توصیف کرد و گفت: سالانه جان هموطنان بسیاری در این مسیرها گرفته میشود.
وی از باقیماندن تنها ۳۵ کیلومتر از پروژه ۱۶۰ کیلومتری باند دوم محور سلطانیه – کبودرآهنگ خبر داد و خواستار تکمیل آن از طریق ظرفیت ماده ۵۶ شد.
بیگدلی با اشاره به اینکه حدود چهار هزار نفر در خدابنده متقاضی مسکن ملی هستند، خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات برای تکمیل پروژههای نیمهتمام بهویژه طرح ۵۱۹ واحدی شد. وی تأکید کرد: ۱۴ هکتار زمین اهدایی مردم برای ساخت بیمارستان حضرت رسول اکرم در قیدار هنوز به محدوده شهری الحاق نشده است.
لزوم تقویت زیرساختهای ارتباطی و حملونقلی
نماینده مردم ایجرود و ماهنشان با قدردانی از اقدامات انجامشده در استان، ارتقای زیرساختهای ارتباطی را ضروری دانست و گفت: تفاهمنامه اجرایی ارتقای جاده زنجان – بیجار عملیاتی شده و باید با سرعت ادامه یابد.
سید جمال موسوی تکمیل طرح دوخطه کردن راهآهن زنجان – قزوین را از دیگر مطالبات مهم عنوان کرد و افزود: این پروژه با پیگیری استاندار و نمایندگان استان طی دو تا سه ماه آینده به پایان میرسد.
وی با اشاره به هزینههای میلیاردی صرفشده برای فرودگاه زنجان، محدود بودن پروازها به دو پرواز هفتگی مشهد را ناکافی دانست و بر استفاده از ظرفیت شرکتهای هواپیمایی کوچک تأکید کرد.
