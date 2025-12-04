  1. استانها
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۹

باغ‌های مرکبات نراب جیرفت آتش گرفت؛ اعزام نیروهای امدادی به منطقه

جیرفت- فرماندار جیرفت از آتش سوزی باغ‌های مرکبات روستای نراب این شهرستان و اعزام نیروهای منابع طبیعی و دستگاه‌های اطفای حریق به منطقه خبر داد.

روحبخش بیگ زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ساعت ۱۶:۳۰ بعد از ظهر امروز پنجشنبه وقوع آتش سوزی در باغات مرکبات روستای نراب اطلاع داده شد و تمامی نیروهای امدادی، انتظامی، هلال احمر، منابع طبیعی و حتی نیروهای مردمی به همراه تانکرهای آب به منطقه اعزام شد و تیم در حال خاموش کردن آتش است.

وی افزود: ۲ دستگاه آتش نشانی از بخش مرکزی جیرفت به منطقه اعزام شده است.

بیگ زاده، ادامه داد: به جهت صعب العبور بودن منطقه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی جیرفت و اداره کل جنوب کرمان به صورت پیاده به محل رسیده اند و با وسایل دستی اطفای حریق در حال خاموش کردن دامنه‌های آتش هستند.

