شعله ها، مراتع دلفارد جیرفت را خاکستر می کنند؛ نبود ایستگاه آتش نشانی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- زینب موحدی نیا: روستای گردشگری دلفارد در شهرستان جیرفت هر ساله در فصل گرما طعمه آتش سوزیهای گسترده میشود، اما در حالی بخش بزرگی از باغات، مزارع و حتی بخشی از بافت طبیعی منطقه در آتش میسوزد که نبود ایستگاه آتشنشانی در این منطقه باعث شده شعلهها تا رسیدن کمک از شهر یا اهالی منطقه، خسارتهای سنگین بر جای بگذارند.
قصه تکراری سوختن مراتع و باغات دلفارد
با آغاز روزهای گرم و خشک تابستان، دلفارد که بهخاطر آب و هوای ییلاقی و باغهای سرسبزش به دره مدیترانه ای دلفارد مشهور است بار دیگر شاهد حادثه تلخی بود.
با شروع فصل گرما مراتع خشک و باغهای پر از شاخ و برگ دلفارد آماده حریق میشوند و خشکی هوا، وزش بادهای شدید و … زمینه ساز وقوع آتشسوزیهای گستردهای است که هر ساله دامن گیر دلفارد میشود.
در دو روز گذشته وقوع آتشسوزی بزرگی در بخشهای مرکزی دلفارد بخش وسیعی از باغات مرکبات، سیب و گردو، انار و… را نابود کرد؛ این آتش سوزی که به دلیل وزش باد شدید و عدم وجود امکانات اولیه اطفای حریق در محل به سرعت گسترش یافت و عملیات مهار را با چالشهای جدی مواجه ساخت.
در نبود این امکانات حریق ساعتها شعله ور ماند تا خودروهای آتش نشانی مجبور شدند از جیرفت به دلفارد برسند، سفری که به دلیل جادههای پرپیچ و خم و فاصله زیاد بیش از یک ساعت به طول انجامید تا زمان طلایی مهار آتش از بین برود.
متأسفانه این تأخیر به شعلهها فرصت داد تا مسیر خود را با سرعت بیشتری طی کرده و بخشهای بیشتری از منطقه دلفارد را در بر گیرند. این یک ساعت تأخیر همه چیز را از امید باغدارانی که شاهد سوختن دسترنج چندین ساله محصولات خود و درختانشان بودند تا شکل مناظر طبیعی چشم انداز سبز و دلانگیز منطقه را تغییر داد.
درخواست کمک باغداران در میان شعلههای آتش
هر ساله در میان دود و غم و رقص شعلههای آتش صدای مردم دلفارد بلند میشود، چرا که معتقدند در طول سال دلفارد چندین بار آزمایشگاهی میشود برای صبر و سوختن، اما تاکنون با توجه به پیگیریهای متعدد اقدامی صورت نگرفته است.
محمد دلفاردی، یکی از باغداران منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: هر سال درد آتش سوزی مراتع منطقه دلفارد تکرار میشود و تا ماشین آتشنشانی برسد هم باغمان سوخته هم زحمت چندین ساله کشاورزان مظلوم این منطقه، انگار کسی دلفارد رو جزو نقشه آتش نشانی حساب نکرده است.
وی میافزاید: اینجا تا آخر تابستان باید استرس داشته باشیم و هر لحظه منتظر خبر آتش سوزی هستیم، زیرا کافی است یک جرقه بر روی زمین بیفتد تا شعلههای آتش همه چیز را نابود کند.
وی ادامه میدهد: این منطقه نیاز به یک ایستگاه آتش نشانی و نیروهای محلی آموزش دیده دارد.
یکی دیگر از باغداران دلفارد جیرفت با چشمانی که از دود و اندوه قرمز شده است میگوید: قصه سوختن مراتع دلفارد برای ما تکراری شده و هیچکس به فکر زندگی ما نیست.
سعدالله مجاز، با بغضی فروخورده و صدایی لرزان میافزاید: من تمام سرمایه زندگی ام را در درختان گردو ۲۰ سالهام گذاشتم، اما حالا جلو چشمان خودم دود شدند و به هوا رفتند که این حق من کشاورز نیست.
محمود کمالی، باغدار دیگری نیز از درختان خود به عنوان فرزندانش یاد میکند و میگوید: زحمت باغم را بیشتر از فرزندانم کشیدهام و سالها تلاش کردم تا این باغ را سرپا کنم، اما امروز در یک ساعت همه خاکستر شدند.
وی میافزاید: اگر یک ایستگاه آتشنشانی اینجا داشتیم دقیقههای اول حادثه میتوانستند جلوی آتش را بگیرند و حاصل زحمات من اینگونه دود نشود.
لزوم تخصیص بودجه برای ایستگاه آتش نشانی
نبود زیرساختهای اطفای حریق در منطقه دلفارد جیرفت تنها یک کاستی خدماتی نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای اقتصاد محلی، محیط زیست منطقه و … است.
با توجه به موقعیت گردشگری روستای دلفارد هر آتشسوزی علاوه بر خسارت مالی و نابودی منابع طبیعی، ضربهای جدی به صنعت گردشگری میزند و میطلبد که متولیان مربوطه اقدام فوری و تخصیص بودجه را برای احداث ایستگاه آتش نشانی در دلفارد انجام دهند، چرا که هر روز تأخیر بهای خود را به شکل خاکستر بیشتری بر تن باغها و جنگلها مینشاند و مردم منطقه را روز به روز ناامید تر میکند.
در این میان تماس خبرنگار مهر با اعضای شورای اسلامی و دهیاریهای دلفارد و پیگیریهای وی نشان دهنده نگرانی عمیق این نهاد مردمی از وضعیت موجود است.
یکی از دهیاران منطقه دلفارد در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: از پنج سال پیش تاکنون چندین و چند بار مکاتبات رسمی با فرمانداری شهرستان جیرفت و اداره کل مدیریت بحران استان کرمان در خصوص لزوم احداث ایستگاه آتشنشانی در دلفارد انجام شده است و تمامی نامههای اداری مکتوب موجود میباشد.
رفیعی، میافزاید: متأسفانه به دلیل کمبود بودجه و اولویتبندی پروژهها ساخت این ایستگاه حیاتی همچنان بی سرانجام باقی مانده و به تعویق افتاده است.
وی ادامه میدهد: امسال از محل اعتبارات دهیاریها یک دستگاه ماشین آتش نشانی خریداری شده، اما هنوز به دلفارد نرسیده است و ما همچنان منتظر دستورات هستیم.
رفیعی، میگوید: در یک ساله گذشته تنها در منطقه دلفارد بیش از ۱۵ آتش سوزی بزرگ و گسترده رخ داده که مجموع خسارت وارده به باغات و مراتع هزینههای هنگفتی برآورد شده است،
وی میافزاید: این آمار تنها مربوط به خسارات مالی است و ارزش جان انسانها، سرمایههای سبز منطقه و هویت طبیعی دلفارد به هیچ وجه قابل محاسبه با ارقام مالی نیست.
وی ادامه میدهد: ما از مسئولین میخواهیم که به این موضوع با نگاهی فراتر از اعداد و ارقام بنگرند و جلوی این خسارات جبرانناپذیر را بگیرند.
وعده فرماندار برای تجهیز منطقه دلفارد به ماشین آتشنشانی
در همین حال فرماندار شهرستان جیرفت در گفتگو با خبرنگار مهر از خرید یک دستگاه ماشین آتش نشانی برای منطقه دلفارد خبر میدهد و میگوید: طبق پیگیریهای جدی و مستمر از سوی فرمانداری و با همکاری دستگاههای ذیربط خوشبختانه موفق شدیم یک دستگاه ماشین آتشنشانی استاندارد و مجهز را برای حوزه دلفارد خریداری کنیم که در روزهای آینده تحویل و مستقر خواهد شد.
روحبخش بیگ زاده، با بیان اینکه تمامی اقدامات انجام شده با توجه به ضرورت این مهم و در راستای کاهش خسارات حوادث اخیر بوده است، میافزاید: این اقدام پس از تکرار آتشسوزیهای مخرب در باغات و مراتع منطقه و مطالبه جدی اهالی صورت میگیرد.
بیگ زاده، با ابراز تأسف از آتش سوزیهای اخیر در منطقه دلفارد، تصریح میکند: وجود ماشین آتش نشانی میتواند نقش مؤثری در کاهش زمان و مهار سریعتر حریقها ایفا نماید و امیدواریم دیگر شاهد چنین آتش سوزیهایی نباشیم.
وی بیان میکند: طی ماههای گذشته وقوع چندین آتشسوزی در باغات مرکبات و مراتع دلفارد خسارات مالی و زیست محیطی فراوانی را به بار آورد و این حوادث نشان داد که نبود امکانات اولیه اطفای حریق در این حوزه میتواند تهدیدی جدی برای معیشت مردم، محیط زیست و حتی جان شهروندان باشد.
فرماندار جیرفت با تاکید بر اینکه منطقه گردشگری دلفارد با داشتن باغات پرتقال، سیب، گردو، انار و مراتع زیبا از جاذبههای گردشگری مهم شهرستان جیرفت محسوب میشود، میگوید: این مهم نیازمند اقدامات پیشگیرانه و واکنش سریع در برابر حوادث است.
بیگ زاده، با تاکید بر فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی مردم خاطرنشان میکند: ما در کنار تهیه تجهیزات آتش نشانی، بر فرهنگ سازی و آگاهی مردم نیز تأکید داریم، لذا همکاری مردم، شوراهای اسلامی روستا و دهیاریها با نیروهای امدادی مهمترین عامل موفقیت در مهار سریع آتشسوزیها خواهد بود.
