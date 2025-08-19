  1. استانها
برخورد قاطع با مقصران حادثه آتش‌سوزی کانکس در بم

بم- رئیس دادگستری شهرستان بم از رسیدگی فوری به پرونده آتش‌سوزی کانکس مسکونی در این شهرستان خبر داد که در پی آن یک کودک ۷ ساله جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ابوالفضل فرحبخش از رسیدگی فوری به پرونده آتش‌سوزی کانکس مسکونی در این شهرستان خبر داد که در پی آن یک کودک ۷ ساله جان خود را از دست داد.

رئیس دادگستری شهرستان بم با ابراز تأسف از این حادثه تلخ، اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که سهل‌انگاری والدین در نگهداری از کودک و همچنین ساخت‌وساز غیرمجاز، از عوامل اصلی وقوع این حادثه بوده‌اند.‌

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضائی در این زمینه، تاکید کرد: با تمامی عوامل این حادثه، از جمله والدین به دلیل قصور در انجام وظایف قانونی و مسئولان ساخت‌وساز غیرمجاز، بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

رئیس دادگستری بم از شهروندان خواست با رعایت اصول ایمنی و پرهیز از سکونت در مکان‌های ناامن، از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند.

