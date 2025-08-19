به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام ابوالفضل فرحبخش از رسیدگی فوری به پرونده آتشسوزی کانکس مسکونی در این شهرستان خبر داد که در پی آن یک کودک ۷ ساله جان خود را از دست داد.
رئیس دادگستری شهرستان بم با ابراز تأسف از این حادثه تلخ، اظهار کرد: بررسیهای اولیه نشان میدهد که سهلانگاری والدین در نگهداری از کودک و همچنین ساختوساز غیرمجاز، از عوامل اصلی وقوع این حادثه بودهاند.
وی با اشاره به تشکیل پرونده قضائی در این زمینه، تاکید کرد: با تمامی عوامل این حادثه، از جمله والدین به دلیل قصور در انجام وظایف قانونی و مسئولان ساختوساز غیرمجاز، بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
رئیس دادگستری بم از شهروندان خواست با رعایت اصول ایمنی و پرهیز از سکونت در مکانهای ناامن، از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند.
