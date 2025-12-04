به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با حضور حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و سخنگوی این قوه، رئیس کل دادگستری استان و فرماندار عسلویه، ضمن بازدید از مجتمع گاز پارس جنوبی با مدیران و کارکنان پالایشگاه‌های پارس جنوبی دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار بوشهر در این بازدید ضمن تقدیر از تلاش‌ها و فعالیت‌های شبانه‌روزی پرسنل این مجتمع بویژه کارکنان مناطق عملیاتی که در تمام فصول سال برای تأمین گاز کشور اهتمام می‌ورزند اظهار کرد: در یک سال گذشته، مدیران و کارکنان پرتلاش مجتمع گاز پارس جنوبی با اراده راسخ و از خودگذشتگی، برای تأمین گاز مناطق مختلف کشور، تلاش جدی کردند و اطمینان دارم، برای تأمین گاز کشور عزیزمان در فصل زمستان پیش‌رو نیز با همین عزم، کوشش می‌کنند.

زارع تصریح کرد: پارس جنوبی بیش از ۷۵ درصد تولید و فرآوری گاز کشور را بر عهده دارد و نقش مدیران، متخصصان، کارشناسان و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در تأمین انرژی کشور غیر قابل انکار است.

استاندار بوشهر از آمادگی مدیریت استان برای حمایت و پشتیبانی از مجتمع گاز پارس جنوبی و سایر تلاشگران عرصه تولید انرژی کشور خبر داد.

غلامعباس حسینی مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز با تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر، مدیران دولتی و قضائی استان، یادآور شد: مدیران و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی برای تأمین بی‌وقفه گاز کشور در زمستان سال جاری از تمام توان و ظرفیت موجود بهره می‌برند.