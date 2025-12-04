بیش از ۲ تن مواد مخدر در الیگودرز امحا شد؛ هشدار جدی به قاچاقچیان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر شامگاه پنج شنبه با اعلام جزئیات این عملیات به خبرنگاران گفت: شاهد امحای بیش از ۲ تن انواع مخدر غیرقابلاِستحصال توسط انتظامی شهرستان الیگودرز بودیم.
وی توضیح داد: این اقدام در راستای مقابله قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر صورت گرفت و پلیس بدون هیچگونه اغماضی نسبت به توقیف، کشف و ضبط محموله اقدام کرد.
هشدار صریح به فعالان حوزه مواد مخدر
فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه پلیس کوچکترین فعالیت مجرمانه در حوزه مواد مخدر را زیر نظر دارد، تأکید کرد: کشف و امحای این حجم مواد مخدر، هشداری جدی برای همه کسانی است که در حوزههای گوناگون مواد مخدر فعالیت میکنند.
وی خطاب با متخلفان تاکید کرد: مطمئن باشند که رصد شبانهروزی انجام میشود و اجازه نخواهیم داد برخی از پلشتیها سلامت جامعه و اجتماع را تهدید کند.
تداوم برخورد قاطع با سوداگران مرگ
سردار هاشمیفر با اشاره به سیاستهای سختگیرانه پلیس در برابر قاچاقچیان گفت: برخورد با سوداگران مرگ در دستور کار جدی پلیس است و با تمام توان اجازه نخواهیم داد فعالیت این افراد باعث آسیب به خانوادهها و امنیت اجتماعی شود.
