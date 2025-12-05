سام خانیان: حفظ بافت سنتی روستاها و تقویت تولید حق مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن سام‌خانیان شامگاه پنجشنبه در دیدار با اهالی روستای مازولنگه در بخش مرکزی این شهرستان گفت: خدمات گسترده‌ای در سال‌های اخیر از سوی نظام جمهوری اسلامی برای توسعه روستاها انجام شده و ایجاد زیرساخت‌ها بر اساس مقررات، اقدامی در راستای حمایت از اقشار کمتر برخوردار، تقویت تولیدات محلی و پشتیبانی از اقتصاد جوامع روستایی مطابق با قانون اساسی است.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول باید این رویکرد را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اصالت روستاها افزود: بافت سنتی و ماهیت تولیدی روستاها خود یک جاذبه طبیعی ارزشمند در حوزه گردشگری است و باید به‌عنوان یک سرمایه حفظ شود.

دادستان رامسر، وضعیت نامناسب راه روستایی را از نزدیک بررسی و خاطرنشان کرد: مطالبه عمومی مردم آسفالت راه است و به منظور صیانت از حقوق عامه، هماهنگی لازم با رئیس بنیاد مسکن رامسر و مدیرکل بنیاد مسکن استان برای اقدامات مورد نیاز انجام شده است.

جعفر غنمی، رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی رامسر نیز اظهار داشت: حضور دادستان عمومی و انقلاب فرصتی ارزشمند برای طرح مشکلات و تسریع در حل مطالبات مردمی است.

راه روستایی مطالبه مردم است

وی بیان کرد: در این بازدید، دادستان با همراهی بخشدار و اهالی مسیر کامل روستا را پیاده طی کردند و با توجه به اینکه مهم‌ترین مطالبه مردم، راه روستایی است، تماس‌هایی با مسئولان اجرایی برقرار شد و مقرر گردید طی هفته آینده بازدید مجددی انجام شود.

غنمی با اشاره به طرح هادی روستا توضیح داد: این طرح در سال ۱۳۹۶ مصوب شده و تا سال ۱۴۰۶ ادامه دارد و انتظار می‌رود در بازنگری‌های پیش‌رو، مطالبات مردم لحاظ شود. همچنین بنیاد مسکن باید خدمات حوزه داخل بافت را بیشتر مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: مردم روستا آمادگی عقب‌نشینی جهت بهسازی، زیرسازی و آسفالت راه داخلی روستا را دارند. تاکنون طرح برق‌رسانی، رفع حرائم برق، اجرای طرح تبدیل سیم به کابل و روشنایی در روستا انجام شده است.

رئیس شورای بخش ادامه داد: بازگشایی محور مواصلاتی ورودی روستا نیز با مشارکت اهالی و شورای بخش انجام شده و از اداره راهداری انتظار می‌رود اقدامات تکمیلی در این زمینه را انجام دهد؛ مسیری که مورد بازدید دادستان نیز قرار گرفت.

وی با اشاره به درخواست شورای بخش برای انجام این بازدید گفت: این روستا قطب کشاورزی و دامداری منطقه است و در حال حاضر ۱۵۰۰ رأس دام سبک و ۲۰۰ رأس دام سنگین در آن نگهداری می‌شود.