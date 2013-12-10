بافت با ارزش جواهرده رامسر درمعرض تهدید جدی است

محمد ابراهیمی غنمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای جلوگیری از این خطرات و خسارت ها نیاز به همکاری ادارات خدمات رسان مانند اداره برق ، آب و فاضلاب روستایی و میراث فرهنگی ، دهیاری و مراجع صدور پروانه ساخت است تا با بنیاد مسکن هماهنگی لازم را داشته باشند.



سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رامسر در این خصوص اظهار داشت: در آغاز اجرایی شدن طرح بافت با ارزش جواهرده بنا بود با نظر مشاورین این طرح ، حدود یک هکتار از نقاط مختلف این روستا ، در قالب طرح بافت باارزش قرار گیرد اما در پی بازدید نهایی مدیران ارشد کشوری و استانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، قرار شد تا تمامی جواهرده در قالب بافت با ارزش قرار گرفته و طرح اجرا شود.



سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رامسر ادامه داد: اجرای بافت با ارزش در روستاهای کشورمان بسیار محدود بوده و تعداد روستاهایی که در کشور در قالب این طرح قرار گرفته اند ، به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد و در استان مازندران نیز ، طرح نامبرده در دو روستای کند لوس و جواهرده رامسر اجرایی شد.



غنمی با اشاره به اینکه تمامی اعتبارات این پرو ژه از محل اعتبارات ملی تامین می شود ، تصریح کرد: از شروع طرح تا کنون 900 میلیون تومان اعتبار برای طرح بافت با ارزش جواهرده هزینه شده که از این مقدار 300 میلیون تومان مربوط به اعتبار سال 92 بوده و همچنین 200 میلیون تومان اعتبار نیز برای سال 93 به این پروژه اختصاص داده شده است.



وی گفت: خوشبختانه نگاه کشور و استان به روستای زیبای جواهرده بسیا خوب است و البته این طرح با هدف حفظ بافت سنتی روستا و بدون اعمال تغییرات در بافت سنتی آن اجرا می شود و سنگفرش کردن خیابان ها و کوچه ها ، اندود با کاهگلی کردن دیواره ها و سنگ چینه کردن ، لت سر کردن سقف ها و ترمیم و بهسازی پلکان های چوبی از جمله مشخصات بافت با ارزش جواهرده است.



غنمی در ادامه سخنان خود ا احداث پارک جواهرده ، زیبا سازی آبشار آن ، نصب المان روستا در ورودی جواهرده از جمله برنامه های طرح بافت با ارزش جواهرده است.



غنمی با بیان اینکه سیاست تشویقی در جهت حمایت از این طرح برای مردم در نظر گرفته شده است ، خاطر نشان کرد: ارائه خدمات فنی رایگان ، ارائه نقشه و واگذاری تسهیلات بافت با ارزش و اکیپ مهندسی از جمله این سیاست هاست.



غنمی در پایان سخنان خود گفت : هدایت متقاضیان پروانه ساخت توسط دهیاری به بنیاد مسکن ، ارائهالگو های معماری بافت با ارزش بصورت نقشه و پلان ساختمانی به مراجع صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تفکیک غیر مجاز ، اجرای طرح پلیس ساختمانی ،و گماردن ناظرین آموزش دیده بافت با ارزش از جمله اقداماتی بود که برای حفظ بافت با ارزش جواهرده انجام شده است.

به گزارش مهر، روستای جواهرده واقع در 25 کیلو متری رامسر ، روستایی خوش و آب و هوا ست که بواسطه جاذبه های خدادادی و بی بدیلش همواره گردشگران ملی و فراملی زیادی راه به خود جذب می کند.

وجود کوههای قابل دسترس ، در یاچه قو ، چشمه ها و آبشارها ، جاده کوهستانی با چشم اندازی بی نظیر و از همه مهمتر آب و هوای مطبوع دست به دست هم داده اند تا علاوه برحضور بومی های رامسر ، توریست زیادی نیز از اقصی نقاط کشور و حتی جهان برای دیدن آن به جواهرده سفرکنند.



از سال 1386 این روستا بعنوان روستا ی هدف گردشگری شناخته شده و طرح بافت با ارزش در آن آغاز شد.