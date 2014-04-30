ساختمان دهیاری اربه کله رامسر کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب محمد پور رئیس شورای اسلامی روستای اربه کله رامسر عصر چهارشنبه در آیین افتتاح ساختمان دهیاری این روستا و کلنگ زنی مسجد صاحب الزمان ضمن خیرمقدم و تبریک به مناسبت سالروز تاسیس شوراها طی سخنانی گفت : شورای اسلامی اربه کله با کمک دهیار این روستا سعی دارد تا مصوباتی را به تصویب برساند که در پیشرفت و توسعه روستا تاثیر گذار باشد.



وی افزود : خواسته ی مهم اعضای شورای اسلامی و دهیار این روستا از مسئولین ، ادامه عملیات گازرسانی است که 50 درصد آن انجام شده ولی نیمی دیگر از آن بدلیل برخی مشکلات اداری نا تمام مانده است.



محمد پور اضافه کرد : توجه به جلوگیری از تهیدی قطعی آب در ایام گرم سال و پیچ بری در محور اربه کله جهت جلوگیری از تصادفات از دیگر خواسته های شورای اسلامی این روستا از مدیران مرتبط است.



وی همچنین خواستار تعریض جاده فرعی ازارک و وصل شدن آن به رودخانه ازارک شد زیرا این جاده پتانسیل بسیار قوی در جذب گردشگر دارد و همچنین وجود یک پارک جنگلی در این روستا را از دیگر نیازهای آن برشمرد و اظهار د اشت : امید واریم با مساعدت منابع طبیعی این پارک احداث شود.



در ادامه حبیب اکرا موسی پور دهیار روستای اربه کله نیز ضمن خیر مقدم به حضار گفت : روستاهای رامسر با همکاری و پیگیری شوراهای اسلامی و دهیارها می توانند به وضعیت مطلوبی برسند.



وی افزود : دهیاری و شورای اسلامی اربه کله رامسر در شروع کار دفتر نداشت و مردم برای رسیدگی به امورشان به خانه های اعضای شورا مراجعه می کردند که پس از مدتی توانستیم محلی را برای دفتر شورااجاره کنیم.



اکرا موسی پور اضافه کرد : در گام نخست با عقد قرار داد با بخش خصوصی اقدام به جمع آوری زباله از سطح روستا کردیم و تا به امروز نیز توسط شرکت تعاونی دهیاران جمع آوری و دفن می شود.



دهیار اربه کله با اشاره به برخی اقدامات انجام شده توسط این دهیاری ، تصریح کرد : کانال کشی و زهکشی معابر ، انجام اقدامات فرهنگی نظیر برگزاری جشنهای مناسبتی ، یادواره های شهدا ، مسابقات بومی و محلی ، همایشهای پیاده روی خانوادگی از جمله کارهای انجام شده توسط دهیاری و شورای اسلامی روستای زیبای اربه کله است.



وی گفت : پیگیری عملیات گازرسانی به این روستا که با 50 درصد پیشرفت فیزیکی ، بدلیل برخی مشکلات اداری متوقف شده است ، آسفالت تمام کوچه های روستا با اعتبار 2 میلیارد و 200 میلیون ریال بر اساس مصوبه شورا و با برگزاری مناقصه نیز کارهایی است که توسط دهیاری و شورای اسلامی اربه کله انجام شده است.



این مقام مسئول ادامه داد : احداث سایه بان برای ایستگاههای ماشین های خطی و اجاره آن برای انجام کارهای تبلیغاتی ، پیگیری و اجرای طرح هادی روستا که با مشکلات زیادی روبرو بود و به همین منظور با کمک مشاور طرح توانستیم الحاقیه طرح هادی را انجام دهیم و جا دارد در این جا از زحمات مهندس غنمی رییس بنیاد مسکن به پاس همکاری وی قدر دانی کنم و همچنین تحویل طرح تفضیلی روستا جهت کاهش حریم به اداره کل راه و شهرسازی از جمله دیگر اقدامات انجام شده توسط شورای اسلامی و دهیاری اربه کله است .



این مقام مسئول ادامه داد : پس از تصدی بخشداری رامسر توسط ابراهیم شیرود عشوریان صدور پروانه های ساختمانی و تغییر کار بری ها به دهیاری ها واگذار شد که این امر با عث افزایش در آمد روستاها شده و در آمد حاصله صرف عمران و آبادانی روستا شد.



اکرا موسی پور همچنین از پیگیری زمین ورزشی برای روستا سخن گفت و افزود : جا دارد از مهندس مولایی رییس منابع طبیعی و ابراهیم شیرود عشوریان بخشدار مرکزی به جهت مساعدت و حمایت در واگذاری زمین ورزشی قدر دانی می کنم.



وی در خصوص ساختمان دهیاری جدید اربه کله گفت : این ساختمان با 70 متر مربع مساحت و با اعتبار 60 میلیون تومان به بهره برداری رسید و حدود 30 میلیون تومان نیز برای حیاط سازی و تاسیسات آن هزینه کردیم که طی مدت یکسال توسط شرکت تعاونی دهیاران بر اساس مصوبه شورا ساخته شد.

