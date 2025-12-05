به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف شامگاه پنجشنبه در دیدار با تشکلهای دانشجویی در دانشگاه تبریز گفت: دانشگاهها سنگرهای استوار علم و اندیشهاند پایگاهی که میتواند با اتکا به خرد جمعی و توان علمی مشکلات و چالشهای جامعه را شناسایی کرده و برای آنها راهحلهای مؤثر و ماندگار بیابد.
وی با بیان اینکه این مراکز علمی موتور محرک توسعهاند و نقش آنها در حل مسائل کشور بیبدیل است، گفت: دانشگاه امروز جامعهگرا، مسئلهمحور و در خدمت مردم است.
سیمایی صراف تولیدات علمی و فناورانه دانشگاهها را افتخار ملی دانست و گفت: امروز به همت دانشگاهها و شما دانشجویان کشور توانسته بیش از ۲ هزار محصول تحریمی را تولید کند.
وی اظهار کرد: دانشگاهها در بسیاری از چالشهای کشور ورود مؤثر داشتهاند و دانشگاه پیامنور با گسترش عدالت آموزشی آموزش عالی را به دورترین نقاط کشور رسانده است.
وزیر علوم گفت: دانشجویانی که یک اختراع سبز ثبت کنند، مقاله علمی و پژوهشی معتبر داشته باشند یا معدل بالای ۱۸ کسب کنند از این آزمون معاف خواهند شد.
وی انجمنهای علمی را سرمایه انسانی کشور توصیف کرد و افزود: دانشگاه محل تولید علم و تبدیل ایده به محصول است و باید نسبت به جامعه مسئولیت داشته باشد.
سیمایی صراف با اشاره به ثبت ۱۳۰ هزار فعالیت دانشجویی در یک سال گذشته گفت: این رقم نشان میدهد با فکر، تلاش و کار جمعی میتوان حرکت بزرگ و افتخارآمیزی ایجاد کرد.
وزیر علوم که امروز در اختتامیه هجدهمین جشنواره دانشجویی حرکت در تبریز شرکت کرد، گفت: این جشنواره محصول سرمایه انسانی دانشجویان ایرانی و مایه مباهات کشور است.
