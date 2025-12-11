سناتورهای آمریکایی: آمریکا و اسرائیل در ترور خبرنگاران پاسخگو نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کریس ون هولن سناتور آمریکایی گفت که تاکنون هیچ کس در مورد قتل شیرین ابوعاقله خبرنگار آمریکایی پاسخگو نبوده است.

وی ابراز داشت که دولت آمریکا چه در دوران جو بایدن و چه در دوران دونالد ترامپ در مورد حمله به خبرنگاران کوتاهی کرده است.

این سناتور آمریکایی تصریح کرد: دولت آمریکا ادعا می‌کند که اولویت آن حفاظت از آمریکایی‌ها در خارج از کشور است، اما در این زمینه دروغ می‌خورد.

سناتور ون هولن افزود که دولت آمریکا هیچ مسئولیت پذیری یا عدالتی در پرونده قتل شیرین ابوعاقله از خود نشان نداده است.

از سوی دیگر بکا بالینت نماینده کنگره آمریکا با انتقاد از عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که کابینه افراطی نتانیاهو به ارتکاب خشونت علیه غیرنظامیان ادامه می‌دهد و پاسخگوی رفتار خود نیست.

الینت ادامه داد: ما خواستار پاسخگویی در مورد حملات اسرائیل به خبرنگاران در لبنان هستیم.

پیتر ولش دیگر سناتور دموکرات نیز گفت که رژیم صهیونیستی در تحقیقات مربوط به کشته شدن خبرنگاران در لبنان تعلل می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد که هدف قرار دادن خبرنگاران در جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی باید جنایت جنگی تلقی شود.