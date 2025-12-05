به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، نیروهای سرایاالقدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، نظامیان صهیونیست در «بیت امر» واقع در شمال الخلیل در کرانه باختری را با یک بمب دست ساز هدف قرار دادند که بر اثر این حمله خسارت‌هایی به نیروهای صهیونیست وارد شد.

برخی منابع به شبکه خبری الجزیره اعلام کردند که نظامیان صهیونیست در جریان حمله به شهر بیت امر، به خانه‌های فلسطینیان یورش بردند.

ارتش رژیم صهیونیستی روز جمعه از پایان عملیات نظامی گسترده خود در کرانه باختری که ۱۰ روز به طول انجامید، خبر داد.

در این ۱۰ روز بیش از ۳۰ حمله هوایی به کرانه باختری انجام شد که در پی آن چندین نفر به شهادت رسیدند و چندین نفر دیگر بازداشت شدند.

با وجود اعلام آتش بس در غزه و تلاش میانجیگران برای انتقال به مرحله دوم آن، همزمان با تداوم جنگ در نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان به تجاوزات و یورش‌های خود به مناطق مختلف کرانه باختری ادامه می‌دهند.