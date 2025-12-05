بررسی جشنواره جهانی فجر و «سینماحقیقت» در «هفت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۱۴ آذر از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش میرود.
میز سینمای ایران به «آقای زالو» اختصاص دارد و جواد طوسی و رضا صدیق به نقد و بررسی این فیلم میپردازند.
این قسمت از برنامه ۲ گفتگوی ویژه با موضوع «جشنواره جهانی آنچه گذشت» و «سینماحقیقت آنچه خواهید دید» دارد که با حضور روحالله حسینی و محمد حمیدی مقدم دبیران این ۲ جشنواره برگزار خواهد شد.
امیر قادری و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «راه دیگری نبود» (No other choice) میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شبها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش میرود.
