  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

بررسی جشنواره جهانی فجر و «سینماحقیقت» در «هفت»

بررسی جشنواره جهانی فجر و «سینماحقیقت» در «هفت»

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به ۲ گفتگوی ویژه درباره جشنواره جهانی فجر و «سینماحقیقت» اختصاص دارد که با حضور روح‌الله حسینی و محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۱۴ آذر از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

میز سینمای ایران به «آقای زالو» اختصاص دارد و جواد طوسی و رضا صدیق به نقد و بررسی این فیلم می‌پردازند.

این قسمت از برنامه ۲ گفتگوی ویژه با موضوع «جشنواره جهانی آنچه گذشت» و «سینماحقیقت آنچه خواهید دید» دارد که با حضور روح‌الله حسینی و محمد حمیدی مقدم دبیران این ۲ جشنواره برگزار خواهد شد.

امیر قادری و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «راه دیگری نبود» (No other choice) می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.

کد خبر 6678371
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها