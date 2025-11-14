به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۲۳ آبان از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش میرود.
در میز سینمای ایران، جواد طوسی و رضا صدیق در حضور شاهد احمدلو کارگردان اثر، فیلم سینمایی «شاهنقش» را مورد نقد و بررسی قرار میدهند.
گفتگوی ویژه این قسمت از برنامه با حضور مریم پیرکاری دبیر جشنواره بینالمللی فیلم «شهر» پیرامون این دوره از جشنواره خواهد بود.
سعید مستغاثی و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «فرانکنشتاین» (Frankenstein) میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شبها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش میرود.
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