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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

جشنواره فیلم «شهر» زیر ذره‌بین «هفت»؛ «شاه‌نقش» نقد می‌شود

جشنواره فیلم «شهر» زیر ذره‌بین «هفت»؛ «شاه‌نقش» نقد می‌شود

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به نقد و بررسی فیلم‌های «شاه‌نقش» و «فرانکنشتاین» و گفتگوی ویژه با دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم «شهر» می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۲۳ آبان از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

در میز سینمای ایران، جواد طوسی و رضا صدیق در حضور شاهد احمدلو کارگردان اثر، فیلم سینمایی «شاه‌نقش» را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.

گفتگوی ویژه‌ این قسمت از برنامه با حضور مریم پیرکاری دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم «شهر» پیرامون این دوره از جشنواره خواهد بود.

سعید مستغاثی و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «فرانکنشتاین» (Frankenstein) می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.

کد مطلب 6655293
علیرضا سعیدی

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