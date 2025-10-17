به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۲۵ مهر از ساعت ۲۲ به صورت زنده روی آنتن شبکه نمایش میرود.
در میز سینمای ایران، رامتین شهبازی و رضا صدیق در حضور مهدی شامحمدی کارگردان، فیلم سینمایی «مجنون» را نقد میکنند.
همچنین پرونده ویژه این قسمت با حضور جواد طوسی و طهماسب صلحجو به یاد ناصر تقوایی و محمد کاسبی اختصاص دارد.
امیر قادری و آرش خوشخو نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «اتوبوس گمشده» (The lost bus) میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شبها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش میرود.
نظر شما