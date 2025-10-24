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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران به «هفت» می‌آید

دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران به «هفت» می‌آید

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» با حضور جمعی از کارگردانان فیلم کوتاه به بررسی جشنواره فیلم کوتاه تهران می‌پردازد و گفتگوی ویژه نیز با حضور بهروز شعیبی دبیر جشنواره برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۲ آبان از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

در میز سینمای ایران، محمدرضا مقدسیان و رضا صدیق در حضور جمعی از کارگردانان، به بررسی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران می‌پردازند.

گفتگوی ویژه‌ این قسمت از برنامه با حضور بهروز شعیبی دبیر چهل و دومین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برگزار می‌شود.

جواد طوسی و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم‌ «استیو» (Steve) می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.

کد مطلب 6632492

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