به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۵ دی از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

میز سینمای ایران به فیلم «احمد» اختصاص دارد که با حضور رامتین شهبازی و رضا صدیق برگزار می‌شود. همچنین گفتگوی ویژه این قسمت با حضور امیرعباس ربیعی، رضا محبی و ساره رشیدی برگزار می‌شود.

پرونده ویژه این قسمت با موضوع ژانر فاجعه و با حضور سجاد صفارهرندی برگزار می‌شود.

جواد طوسی و امیر قادری نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «آرزوهای قطار» (Train Dreams) می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.